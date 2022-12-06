В Польшу прибыла первая партия корейских танков К2 и САУ К9 (фото)

Военная техника в скором времени будет передана на вооружение Войску Польскому. В следующем году Варшава также надеется получить из Южной Кореи многоцелевые пусковые установки K239 CHUNMOO.

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Вечером 5 декабря в порту Гдыни разгрузили первую партию танков К2 и самоходных гаубиц К9, которые Польша в этом году закупила у Южной Кореи. Сегодня президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак приняли участие в торжественной приемке вооружения. Об этом говорится в официальном Twitter Министерства обороны Польши.

В ближайшее время полученная военная техника будет передана Войску Польскому.

Как сообщает агентство PAP, Анджей Дуда на церемонии в Гдыне подчеркнул, что только героизм солдата, вооруженного современным эффективным оружием, способен остановить имперские амбиции России и жестокость Кремля.

[ + – ] Анджей Дуда и Мариуш Блащак осматривают прибывшую технику

Дуда также отметил ту скорость, с какой Южная Корея изготовила и передала вооружение польской стороне.

"Я очень доволен нашим сотрудничеством с Южной Кореей и тем, что первые танки K2 и гаубицы K9 уже находятся на польской земле. Войско Польское должно быть оснащено современным оружием", –– прокомментировал в свою очередь Блащак.

Как стало известно, гаубицы должны передать 18-й механизированной дивизии, части которой дислоцированы восточнее реки Вислы.

[ + – ] Разгрузка военной техники в порту Гдыни [ + – ] Разгрузка военной техники в порту Гдыни [ + – ] Разгрузка военной техники в порту Гдыни [ + – ] Первые лица Польши осматривают вооружение из Южной Кореи [ + – ] Дуда и Блащак в Гдыне [ + – ] Торжественная церемония приемки военной техники

В Минобороны страны также отметили, что в следующем году Польша готовится получить очередную партию оружия из Южной Кореи. Среди прочего должны быть доставлены многоцелевые пусковые установки K239 CHUNMOO.

Заключенные между Польшей и Южной Кореей контракты предусматривают поставку 189 танков и 212 орудий-гаубиц на гусеничном шасси. Общая стоимость контракта с Hyundai Rotem на танки K2 составила $3,37 млрд. За гаубицы компании Hanwha Defense Польша заплатит $2,4 млрд.

Напомним, рамочные контракты на закупку южнокорейских танков и САУ были подписаны в Варшаве в июле этого года. Благодаря поставкам военной техники, через несколько лет польская армия станет одной из крупнейших в Европе.

В октябре стало известно, что южнокорейская компания Hanwha Defense закончила производство первой партии танков К2 Black Panter и САУ K9A1 Thunder.