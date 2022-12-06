До Польщі прибула перша партія корейських танків К2 та САУ К9 (фото)

Військова техніка незабаром буде передана на озброєння Війську Польському. Наступного року Варшава сподівається отримати з Південної Кореї багатоцільові пускові установки K239 CHUNMOO.

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Увечері 5 грудня у порту Гдині розвантажили першу партію танків К2 та самохідних гаубиць К9, які Польща цього року закупила в Південної Кореї. Сьогодні президент країни Анджей Дуда та міністр оборони Маріуш Блащак взяли участь в урочистому прийманні озброєння. Про це йдеться в офіційному Twitter Міністерства оборони Польщі.

Найближчим часом отриману військову техніку буде передано Війську Польському.

Як повідомляє агентство PAP, Анджей Дуда на церемонії в Гдині наголосив, що лише героїзм солдата, озброєного сучасною ефективною зброєю, здатний зупинити імперські амбіції Росії та жорстокість Кремля.

[ + – ] Анджей Дуда і Маріуш Блащак оглядають техніку, що прибула

Дуда також зазначив ту швидкість, з якою Південна Корея виготовила та передала озброєння польській стороні.

"Я дуже задоволений нашою співпрацею з Південною Кореєю і тим, що перші танки K2 і гаубиці K9 вже знаходяться на польській землі. Військо Польське має бути оснащене сучасною зброєю", — прокоментував, зі свого боку, Блащак.

Як стало відомо, гаубиці мають передати 18-й механізованій дивізії, частини якої дислоковані на схід від річки Вісли.

[ + – ] Розвантаження військової техніки в порту Гдині [ + – ] Розвантаження військової техніки в порту Гдині [ + – ] Розвантаження військової техніки в порту Гдині [ + – ] Перші особи Польщі оглядають озброєння з Південної Кореї [ + – ] Дуда і Блащак у Гдині [ + – ] Урочиста церемонія приймання військової техніки

У Міноборони країни також зазначили, що наступного року Польща готується одержати чергову партію зброї з Південної Кореї. Серед іншого мають бути доставлені багатоцільові пускові установки K239 CHUNMOO.

Укладені між Польщею та Південною Кореєю контракти передбачають постачання 189 танків і 212 гармат-гаубиць на гусеничному шасі. Загальна вартість контракту з Hyundai Rotem на танки K2 становила $3,37 млрд. За гаубиці компанії Hanwha Defense Польща заплатить $2,4 млрд.

Нагадаємо, рамкові контракти на закупівлю південнокорейських танків і САУ було підписано у Варшаві в липні цього року. Завдяки поставкам військової техніки через кілька років польська армія стане однією з найбільших у Європі.

У жовтні стало відомо, що південнокорейська компанія Hanwha Defense закінчила виробництво першої партії танків К2 Black Panter та САУ K9A1 Thunder.