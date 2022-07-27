Польща озброюється: Південна Корея надасть 1000 танків, 600 САУ та 48 винищувачів (фото)
За кілька років польська армія стане однією з найбільших у Європі. Контракт із Південною Кореєю передбачає локалізацію виробництва танків K2 та САУ K9.
Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з Південною Кореєю про постачання величезної кількості зброї. Про це повідомляє агентство РАР.
Польща закуповує озброєння в кілька етапів. На першому надішлють 180 танків K2 Black Panter, 48 САУ і розпочнуться постачання легких винищувачів FA-50. Усе це польська армія отримає до кінця цього року. Другий етап передбачає набагато більші постачання:
- 800 танків K2PL із запуском виробництва в Польщі з 2026 року
- 600 САУ К9 із виробництвом у Польщі з 2026 року
- 48 винищувачів FA-50
Варто зазначити, що самохідні артустановки К9 відразу постачатимуть із польською системою зв'язку та з інтеграцією до системи бойового управління Topaz. Приставка PL у танках також говорить про те, що це буде спеціальна версія під вимоги польської армії, проте наразі вони невідомі.
Винищувачі FA-50 також постачатимуть відповідно до вимог ВПС Польщі та натовської системи розпізнавання "свій-чужий".
Танк K2 Black Panter
Південнокорейський танк К2 виробляється на потужностях Huyndai Rotem. Його постачають у південнокорейську армію лише з 2014 року. Танк оснащується 120-мм гарматою Rheinmetall із автоматом заряджання та 12,7-мм кулеметами. Він оснащений потужним бронюванням, єдиною електронною системою та бойовою інформаційно-керувальною системою. Це дозволяє обмінюватись інформацією на полі бою в режимі реального часу. Основні характеристики:
- знаряддя — 120-мм
- боєкомплект — 40 снарядів
- потужність двигуна — 1500 к.с.
- максимальна швидкість — 75 км/год по шосе і 50 км/год по пересіченій місцевості
- запас ходу — 450 км
- екіпаж — 3 особи
САУ К9 Thunder
САУ К9 — цю 155-мм установку виробляла спочатку компанія Samsung Techwin із 1999 року, а з 2019 її виготовляє Hawnwha Defense. Дальність стрільби залежить від снаряда.
Основні характеристики:
- знаряддя — 155 мм
- скорострільність — 6-8 снарядів у перші 3 хвилини, а потім 2-3 постріли за хвилину
- максимальна дальність стрільби — від 18 до 54 км
- максимальна швидкість — 67 км/год
- дальність ходу — 67 км/год
- екіпаж — 5 осіб
Легкий винищувач FA-50
Як зазначає речник Агентства озброєнь підполковник Кшиштоф Платек, FA-50 обрали насамперед через те, що ними можна швидко замінити Су-27 та МіГ-29, які вже застаріли. А разом із керованими ракетами та новою станцією РЛС він доповнить американські F-16. Основні характеристики:
- екіпаж — 2 особи
- довжина — 13,1 метра
- розмах крил — 9,45 метрів
- висота — 4,95 метра
- вантажопідйомність — 3740 кг
- максимальна швидкість — 1837 км/год
Нагадаємо, Польща підтвердила передачу в Україну танків РТ-91 Twardy. Також поляки надіслали в Україну понад 20 САУ "Краб".