Польща озброюється: Південна Корея надасть 1000 танків, 600 САУ та 48 винищувачів (фото)

За кілька років польська армія стане однією з найбільших у Європі. Контракт із Південною Кореєю передбачає локалізацію виробництва танків K2 та САУ K9.

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з Південною Кореєю про постачання величезної кількості зброї. Про це повідомляє агентство РАР.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Польща закуповує озброєння в кілька етапів. На першому надішлють 180 танків K2 Black Panter, 48 САУ і розпочнуться постачання легких винищувачів FA-50. Усе це польська армія отримає до кінця цього року. Другий етап передбачає набагато більші постачання:

800 танків K2PL із запуском виробництва в Польщі з 2026 року

600 САУ К9 із виробництвом у Польщі з 2026 року

48 винищувачів FA-50

Варто зазначити, що самохідні артустановки К9 відразу постачатимуть із польською системою зв'язку та з інтеграцією до системи бойового управління Topaz. Приставка PL у танках також говорить про те, що це буде спеціальна версія під вимоги польської армії, проте наразі вони невідомі.

Винищувачі FA-50 також постачатимуть відповідно до вимог ВПС Польщі та натовської системи розпізнавання "свій-чужий".

Танк K2 Black Panter

[ + – ] Танки K2 Black Panter

Південнокорейський танк К2 виробляється на потужностях Huyndai Rotem. Його постачають у південнокорейську армію лише з 2014 року. Танк оснащується 120-мм гарматою Rheinmetall із автоматом заряджання та 12,7-мм кулеметами. Він оснащений потужним бронюванням, єдиною електронною системою та бойовою інформаційно-керувальною системою. Це дозволяє обмінюватись інформацією на полі бою в режимі реального часу. Основні характеристики:

знаряддя — 120-мм

боєкомплект — 40 снарядів

потужність двигуна — 1500 к.с.

максимальна швидкість — 75 км/год по шосе і 50 км/год по пересіченій місцевості

запас ходу — 450 км

екіпаж — 3 особи

САУ К9 Thunder

САУ К9 — цю 155-мм установку виробляла спочатку компанія Samsung Techwin із 1999 року, а з 2019 її виготовляє Hawnwha Defense. Дальність стрільби залежить від снаряда.

[ + – ] САУ К9 Thunder

Основні характеристики:

знаряддя — 155 мм

скорострільність — 6-8 снарядів у перші 3 хвилини, а потім 2-3 постріли за хвилину

максимальна дальність стрільби — від 18 до 54 км

максимальна швидкість — 67 км/год

дальність ходу — 67 км/год

екіпаж — 5 осіб

Легкий винищувач FA-50

[ + – ] Легкий винищувач FA-50

Як зазначає речник Агентства озброєнь підполковник Кшиштоф Платек, FA-50 обрали насамперед через те, що ними можна швидко замінити Су-27 та МіГ-29, які вже застаріли. А разом із керованими ракетами та новою станцією РЛС він доповнить американські F-16. Основні характеристики:

екіпаж — 2 особи

довжина — 13,1 метра

розмах крил — 9,45 метрів

висота — 4,95 метра

вантажопідйомність — 3740 кг

максимальна швидкість — 1837 км/год

Нагадаємо, Польща підтвердила передачу в Україну танків РТ-91 Twardy. Також поляки надіслали в Україну понад 20 САУ "Краб".