RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

Польща озброюється: Південна Корея надасть 1000 танків, 600 САУ та 48 винищувачів (фото)

1068
k2 black panter
Польська армія отримає майже 1000 танків К2

За кілька років польська армія стане однією з найбільших у Європі. Контракт із Південною Кореєю передбачає локалізацію виробництва танків K2 та САУ K9.

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з Південною Кореєю про постачання величезної кількості зброї. Про це повідомляє агентство РАР.

Польща закуповує озброєння в кілька етапів. На першому надішлють 180 танків K2 Black Panter, 48 САУ і розпочнуться постачання легких винищувачів FA-50. Усе це польська армія отримає до кінця цього року. Другий етап передбачає набагато більші постачання:

  • 800 танків K2PL із запуском виробництва в Польщі з 2026 року
  • 600 САУ К9 із виробництвом у Польщі з 2026 року
  • 48 винищувачів FA-50

Варто зазначити, що самохідні артустановки К9 відразу постачатимуть із польською системою зв'язку та з інтеграцією до системи бойового управління Topaz. Приставка PL у танках також говорить про те, що це буде спеціальна версія під вимоги польської армії, проте наразі вони невідомі.

Винищувачі FA-50 також постачатимуть відповідно до вимог ВПС Польщі та натовської системи розпізнавання "свій-чужий".

Танк K2 Black Panter

польща закуповує танки
Танки K2 Black Panter

Південнокорейський танк К2 виробляється на потужностях Huyndai Rotem. Його постачають у південнокорейську армію лише з 2014 року. Танк оснащується 120-мм гарматою Rheinmetall із автоматом заряджання та 12,7-мм кулеметами. Він оснащений потужним бронюванням, єдиною електронною системою та бойовою інформаційно-керувальною системою. Це дозволяє обмінюватись інформацією на полі бою в режимі реального часу. Основні характеристики:

  • знаряддя — 120-мм
  • боєкомплект — 40 снарядів
  • потужність двигуна — 1500 к.с.
  • максимальна швидкість — 75 км/год по шосе і 50 км/год по пересіченій місцевості
  • запас ходу — 450 км
  • екіпаж — 3 особи

САУ К9 Thunder

САУ К9 — цю 155-мм установку виробляла спочатку компанія Samsung Techwin із 1999 року, а з 2019 її виготовляє Hawnwha Defense. Дальність стрільби залежить від снаряда.

закупівля сау польща
САУ К9 Thunder

Основні характеристики:

  • знаряддя — 155 мм
  • скорострільність — 6-8 снарядів у перші 3 хвилини, а потім 2-3 постріли за хвилину
  • максимальна дальність стрільби — від 18 до 54 км
  • максимальна швидкість — 67 км/год
  • дальність ходу — 67 км/год
  • екіпаж — 5 осіб

Легкий винищувач FA-50

Легкий винищувач FA-50
Легкий винищувач FA-50

Як зазначає речник Агентства озброєнь підполковник Кшиштоф Платек, FA-50 обрали насамперед через те, що ними можна швидко замінити Су-27 та МіГ-29, які вже застаріли. А разом із керованими ракетами та новою станцією РЛС він доповнить американські F-16. Основні характеристики:

  • екіпаж — 2 особи
  • довжина — 13,1 метра
  • розмах крил — 9,45 метрів
  • висота — 4,95 метра
  • вантажопідйомність — 3740 кг
  • максимальна швидкість — 1837 км/год

Нагадаємо, Польща підтвердила передачу в Україну танків РТ-91 Twardy. Також поляки надіслали в Україну понад 20 САУ "Краб".