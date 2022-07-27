Польша вооружается: Южная Корея поставит 1000 танков, 600 САУ и 48 истребителей (фото)

За несколько лет польская армия станет одной из крупнейших в Европе. Контракт с Южной Кореей предусматривает локализацию производства танков K2 и САУ K9.

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с Южной Кореей о поставках огромного количества оружия. Об этом сообщает агентство РАР.

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Польша закупает вооружение в несколько этапов. На первом будет поставлено 180 танков K2 Black Panter, 48 САУ и начнутся поставки легких истребителей FA-50. Все это польская армия получит до конца текущего года. Второй этап предусматривает гораздо большие поставки:

800 танков K2PL с запуском производства в Польше с 2026 года

600 САУ К9 с производством в Польше с 2026 года

48 истребителей FA-50

Стоит отметить, что самоходные артустановки К9 сразу будут поставляться с польской системой связи и с интеграцией в систему боевого управления Topaz. Приставка PL в танках также говорит о том, что это будет специальная версия под требования польской армии, однако на данный момент они неизвестны.

Истребители FA-50 также будут поставляться в соответствии с требованиями ВВС Польши и натовской системой распознавания "свой-чужой".

Танк K2 Black Panter

[ + – ] Танки K2 Black Panter

Южнокорейский танк К2 производится на мощностях Huyndai Rotem. Он поставляется в южнокорейскую армию только с 2014 года. Танк оснащается 120-мм пушкой Rheinmetall с автоматом заряжания и 12,7-мм пулеметами. Он оснащается мощным бронированием, единой электронной системой и боевой информационной-управляющей системой. Это позволяет обмениваться информацией на поле боя в режиме реального времени. Основные характеристики:

орудие — 120-мм

боекомплект — 40 снарядов

мощность двигателя — 1500 л.с.

максимальная скорость — 75 км/ч по шоссе и 50 км/ч по пересеченной местности

запас хода — 450 км

экипаж — 3 человека

САУ К9 Thunder

САУ К9 — данная 155-мм установка производилась сначала компанией Samsung Techwin c 1999 года, а с 2019 ее изготавливает Hawnwha Defense. Дальность стрельбы зависит от снаряда.

[ + – ] САУ К9 Thunder

Основные характеристики:

орудие — 155 мм

скорострельность — 6-8 снарядов в первые 3 минуты, а затем 2-3 выстрела в минуту

максимальная дальность стрельбы — от 18 до 54 км

максимальная скорость — 67 км/ч

дальность хода — 67 км/ч

экипаж — 5 человек

Легкий истребитель FA-50

[ + – ] Легкий истребитель FA-50

Как отмечает спикер Агентства вооружений подполковник Кшиштоф Платек, FA-50 выбрали в первую очередь из-за того, что им можно быстро заменить устаревшие Су-27 и МиГ-29. А вместе с управляемыми ракетами и новой станции РЛС он дополнит американские F-16. Основные характеристики:

экипаж — 2 человека

длина — 13,1 метра

размах крыльев — 9,45 метров

высота — 4,95 метра

грузоподъемность — 3740 кг

максимальная скорость — 1837 км/ч

Напомним, Польша подтвердила передачу в Украину танков РТ-91 Twardy. Также поляки поставили в Украину свыше 20 САУ "Краб".