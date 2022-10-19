Через 2 місяці: Південна Корея виготовила перші 10 танків та 24 САУ на замовлення Польщі (фото)

Поставлена техніка одразу ж поїде до польських бригад. Загалом Польща закуповує майже 1000 танків та 650 САУ.

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Південнокорейська компанія Hanwha Defense побудували перші танки К2 Black Panter та САУ K9A1 Thunder. Про це повідомляє Korea Defense Blog.

Сьогодні, 19 жовтня, у Чханвоні відбулася церемонія передачі першої партії з 10 танків та 24 САУ для польської армії. Передачу техніки здійснили за два місяці після підписання контракту з польським урядом.

[ + – ] Церемонія передачі танків K2 Black Panther

З території підприємства техніка одразу ж вирушить до польської армії. Усього Польща отримає:

648 САУ K9 Thunder

980 танків K2 Black Panther

48 літаків FA-50 Fightning Eagle

Перші танки надійдуть на озброєння 16-ї Поморської механізованої дивізії в місті Моронг. До цього в них на озброєнні були танки Т-72. У разі самохідних артустановок перші зразки надійдуть на озброєння до 11 Мазурського артилерійського полку.

[ + – ] K9 Thunder

Також очікується підписання контракту на 6 млрд євро для закупівлі 288 РСЗВ K239. Перші поставки очікуються у 2023 році, польська сторона сподівається встановлювати ракетні установки на національне шасі Jelcz. Реактивну артилерію інтегрують у польську систему керування вогнем Topaz.

Нагадаємо, 27 липня Польща підписала контракт із Південною Кореєю на постачання артилерії, бронетехніки та винищувачів.

Раніше до Польщі прибула партія танків Abrams на замовлення Міноборони США.