Спустя 2 месяца: Южная Корея изготовила первые 10 танков и 24 САУ по заказу Польши (фото)

Поставленная техника сразу же поедет в польские бригады. Всего Польша закупает почти 1000 танков и 650 САУ.

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Южнокорейская компания Hanwha Defense построили первые танки К2 Black Panter и САУ K9A1 Thunder. Об этом сообщает Korea Defense Blog.

Сегодня, 19 октября, в Чангвоне прошла церемония передачи первой партии из 10 танков и 24 САУ для польской армии. Передачу техники совершили спустя два месяца после подписания контракта с польским правительством.

[ + – ] Церемония передачи танков K2 Black Panther

С территории предприятия техника сразу же отправится в польскую армию. Всего Польша получит:

648 САУ K9 Thunder

980 таков K2 Black Panther

48 самолетов FA-50 Fightning Eagle

Первые танки поступят на вооружение 16 Поморской механизированной дивизии в городе Моронг. До этого у них на вооружении находились танки Т-72. В случае самоходных артустановок, первые образцы поступят на вооружение в 11 Мазурский артиллерийский полк.

[ + – ] K9 Thunder

Также ожидается подписание контракта на 6 млрд евро для закупки 288 РСЗО K239. Первые поставки ожидаются в 2023 году, польская сторона надеется устанавливать ракетные установки на национальное шасси Jelcz. Реактивную артиллерию интегрируют в польскую систему управления огнем Topaz.

Напомним, 27 июля Польша подписала контракт с Южной Кореей на поставку артиллерии, бронетехники и истребителей.

Ранее в Польшу прибыла партия танков Abrams по заказу Минобороны США.