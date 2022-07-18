В Польшу прибыла партия танков Abrams, — Министерство обороны (фото)

По данным военного ведомства, польские солдаты теперь смогут обучаться обращению с американскими танками, которые скоро поступят на вооружение.

Министерство обороны Польши сообщило о прибытии в страну партии американских танков Abrams. Их будут использовать для обучения польских солдат.

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"Танки Abrams, на которых будут обучаться польские солдаты, уже в Польше!" — заявили в Минобороны.

Напомним, в июле 2021 года стало известно о том, что Министерство обороны Польши планирует закупить у США около 250 танков M1 Abrams. Тогда предполагалось, что сумма сделки может составить от $2,9 млрд до 5 млрд. Покупку обосновывали необходимостью заменить советское вооружение и танки западными образцами.

Российское вторжение в Украину актуализировало этот вопрос, так как Польша передала ВСУ свыше 240 танков и почти 100 единиц бронетехники для отражения агрессии РФ. Взамен США пообещали в 2023 году передать польским Вооруженным силам 116 танков М1А2 Abrams, находящихся сейчас на хранении. Этого количество машин хватит для формирования двух полноценных танковых батальонов. Военные чиновники подчеркивали, что эта поставка пройдет параллельно заказу на 250 танков M1 Abrams SEPv2.

Так как россияне не скрывают враждебного отношения к полякам, в Польше решили подготовиться к возможной агрессии РФ.

Польша вместе со странами Балтии хочет нарастить присутствие НАТО на своей территории. Помимо этого Вооруженные силы намерены закупить 500 американских РСЗО M142 HIMARS. Это позволит сформировать 80 батарей реактивной артиллерии.