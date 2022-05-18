Страны Балтии и Польша хотят нарастить присутствие НАТО на своих территориях, — WP

Эстония, Литва, Латвия и Польша просят Североатлантический Альянс увеличить количество военнослужащих в каждом из государств с 2 до 6 тыс. человек. Это поможет им немедленно отреагировать на военную агрессию РФ в случае нападения.

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Страны Балтии и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории, что позволит затруднить вторжение России в случае нападения. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документы, попавшие в руки журналистам.

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Эстония, Литва и Латвия подготовили для Альянса совместное конфиденциальное предложение, в котором просят увеличить количество военнослужащих в каждом из государств с 2 до 6 тыс. человек, а также разместить там системы ПВО.

"Нельзя исключать прямую военную агрессию России против членов НАТО. Россия может быстро сосредоточить вооруженные силы возле восточной границы НАТО и поставить Североатлантический Альянс перед свершившимся фактом", — говорится в документе.

Согласно балтийскому плану, полная дивизия войск НАТО не должна находиться на постоянной основе в этих странах. Однако предполагается, что контингент численностью около 20 тыс. солдат сможет быстро добраться до каждого из государств, если они окажутся под угрозой.

На территории Польши в настоящее время находится более 10 тыс. американских военнослужащих, хотя до вторжения РФ в Украину их было значительно меньше — около 4,5 тыс. солдат. В то же время, в Варшаве надеются, что военных будет еще больше в будущем.

Тем не менее, расширение военного присутствия Североатлантического Альянса на этих территориях одобряют не все члены НАТО. Так, во Франции и Италии скептически относятся к тому, российские силы в ближайшее время могут атаковать страны Балтии или Польшу, пишет издание. Они ссылаются на то, что реализация такого плана — дорогостоящий процесс, к тому же оттянет войска из других государств.

Напомним, Швеция и Финляндия вступают в НАТО по ускоренной процедуре. До этого обе страны были нейтральными, причиной смены их позиции стали агрессивные действия Российской Федерации.

Ранее Фокус писал, что Шотландия также намерена вступить в НАТО из-за России.