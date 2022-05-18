Країни Балтії та Польща хочуть наростити присутність НАТО на своїх територіях, — WP

Естонія, Литва, Латвія та Польща просять Північноатлантичний Альянс збільшити кількість військовослужбовців у кожній державі з 2 до 6 тис. осіб. Це допоможе їм негайно відреагувати на військову агресію РФ у разі нападу.

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Країни Балтії та Польща вимагають значного розширення військової присутності на своїй території, що дозволить ускладнити вторгнення Росії в разі нападу. Про це пише Washington Post з посиланням на документи, які потрапили до рук журналістів.

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Естонія, Литва та Латвія підготували для Альянсу спільну конфіденційну пропозицію, в якій просять збільшити кількість військовослужбовців у кожній із держав з 2 до 6 тис. осіб, а також розмістити там системи ППО.

"Не можна відкидати пряму військову агресію Росії проти членів НАТО. Росія може швидко зосередити збройні сили біля східного кордону НАТО і поставити Північноатлантичний Альянс перед фактом", — йдеться в документі.

Згідно з балтійським планом, повна дивізія військ НАТО не повинна бути постійною в цих країнах. Однак передбачено, що контингент чисельністю близько 20 тис. солдатів зможе швидко дістатися кожної держави, якщо вони опиняться під загрозою.

На території Польщі нині перебуває понад 10 тис. американських військовослужбовців, хоча до вторгнення РФ в Україну їх було значно менше — близько 4,5 тис. солдатів. Водночас у Варшаві сподіваються, що військових буде ще більше в майбутньому.

Проте розширення військової присутності Північноатлантичного Альянсу на цих територіях схвалюють не всі члени НАТО. Так, у Франції та Італії скептично ставляться до того, що російські сили найближчим часом можуть атакувати країни Балтії або Польщу, пише видання. Вони посилаються на те, що реалізація такого плану є дорогим процесом, до того ж відтягне війська з інших держав.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія вступають до НАТО за прискореною процедурою. До цього обидві країни були нейтральними, причиною зміни їхньої позиції стали агресивні дії Російської Федерації.

Раніше Фокус писав, що Шотландія також має на меті вступити до НАТО через Росію.