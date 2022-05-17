Щойно буде незалежність. Шотландія має намір вступити до НАТО через Росію

За словами першої міністрині Шотландії Ніколи Стернджен, інтеграція до Альянсу стане наріжним каменем країни у зовнішній політиці.

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Лідерка партії SNP (Шотландська національна партія) та перша міністриня Шотландії Нікола Стернджен заявила, що незалежна Шотландія прагнутиме вступу до Євросоюзу, а інтеграція в НАТО стане наріжним каменем у зовнішній політиці. Про це повідомляє The Scotsman.

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Стернджен зробила свою заяву після рішення Фінляндії та Швеції вступити до Альянсу через російське вторгнення в Україну. На її думку, раніше "немислиме" рішення про приєднання скандинавських країн до НАТО матиме життєво важливе значення і для Шотландії через загрозу з боку РФ,

"І тому ми більш ніж будь-коли чітко розуміємо, що членство в НАТО буде не тільки життєво важливим для безпеки Шотландії — хоча це безперечно так і є — воно також буде основним способом, яким незалежна Шотландія у взаємозалежному світі сприятиме колективній безпеці наших сусідів і союзників", — заявила Стернджен.

Проте рішення про вступ до Альянсу не всі підтримують усередині уряду. Зокрема, один із лідерів партії зелених Патрік Гарві заявив про незгоду з курсом на інтеграцію з НАТО.

Нині Шотландія як частина Сполученого Королівства належить до НАТО. Проте наприкінці 2023 року очікується референдум щодо незалежності від Великобританії. Останній такий референдум проходив у 2014 році — 55% населення висловилися проти незалежності.

Нагадаємо, глава МЗС Швеції підписала заявку на вступ до НАТО. Наступним на черзі буде Фінляндія.

Фінляндія офіційно оголосила про подання заявки в НАТО через потенційну військову агресію з боку Росії