Как только будет независимость. Шотландия намерена вступить в НАТО из-за России

По словам первого министра Шотландии Николы Стернджен, интеграция в Альянс станет краеугольным камнем страны во внешней политике.

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Лидер партии SNP (Шотландская национальная партия) и первый министр Шотландии Никола Стернджен заявила, что независимая Шотландия будет стремиться к вступлению в Евросоюз, а интеграция в НАТО станет краеугольным камнем во внешней политике. Об этом сообщает The Scotsman.

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Стернджен сделала свое заявление после решения Финляндии и Швеции вступить в Альянс, из-за российского вторжения в Украину. По ее мнению, ранее "немыслимое" решение о присоединении скандинавских стран к НАТО будет иметь жизненноважное значение и для Шотландии из-за угрозы со стороны РФ,

"И поэтому мы более чем когда-либо ясно понимаем, что членство в НАТО будет не только жизненно важным для безопасности Шотландии — хотя это определенно так и есть — оно также будет основным способом, которым независимая Шотландия во взаимозависимом мире будет способствовать коллективная безопасность наших соседей и союзников", — заявила Стернджен.

Однако решение о вступлении в Альянс не все поддерживают внутри правительства. В частности один из лидеров партии зеленых Патрик Харви заявил о несогласии с курсом на интеграцию с НАТО.

Ныне Шотландия как часть Соединенного Королевства входит в НАТО. Однако в конце 2023 года ожидается референдум о независимости от Великобритании. Последний такой референдум проходил в 2014 году — 55% населения высказались против независимости.

Напомним, глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО. Следующим на очереди будет Финляндия.

Финляндия официально объявила о подаче заявки в НАТО из-за потенциальной военной агрессии со стороны России