Польша получит сотню танков M1 Abrams взамен переданных Украине Т-72

Польская армия сможет сформировать два новых батальона из танков, которые служили в Корпусе морпехов США. Они имеют лучшее бронирование и систему управления огнем.

Соединенные Штаты передадут танки M1 Abrams SEPv2 в Польшу после передаче Украине сотен танков Т-72. Об этом сообщает польский Defence24.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В 2023 году США планируют передать 116 использованных танков М1А2 Abrams, которых хватит для формирования двух полноценных танковых батальонов. Передачу танков подтвердил министр обороны Мариуш Блащак.

На данный момент детали поставок танков не озвучиваются, однако точно известно, что их передадут параллельно заказу на 250 танков M1 Abrams SEPv2. В издании предполагают, что польская армия может получить бронетехнику из частей Корпуса морской пехоты США. Сейчас танки находятся на хранении. Их могут передать дабы восполнить танки, которые Польша передала Украине.

Указывается, что "Абрамсы" у морпехов отличаются модернизированной системой управления огнем и улучшенной бронезащитой, но вместе с тем и большим уровнем износа. Поэтому есть опасения, что одновременное наличие новых M1 Abrams и уже использованных могут привести к логистическому хаосу в цепочке поставок комплектующих для машин.

Напомним, Польша может передать две сотни танков PT-91 Twardy Украине. Если информация подтвердится, то общее количество переданных танков достигнет 400 сотен.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине модернизированные танки Т-72MR и Т-72M1R, которые уже применяются в российско-украинской войне.