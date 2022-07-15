Польща отримає сотню танків M1 Abrams замість переданих Україні Т-72

Польська армія зможе сформувати два нові батальйони з танків, які служили в Корпусі морпіхів США. Вони мають найкраще бронювання та систему управління вогнем.

Сполучені Штати передадуть танки M1 Abrams SEPv2 до Польщі після передачі Україні сотень танків Т-72. Про це повідомляє польська Defence24.

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У 2023 році США планують передати 116 використаних танків М1А2 Abrams, яких вистачить на формування двох повноцінних танкових батальйонів. Передачу танків підтвердив міністр оборони Маріуш Блащак.

Зараз деталі постачання танків не озвучуються, проте точно відомо, що їх передадуть паралельно замовленню на 250 танків M1 Abrams SEPv2. У виданні припускають, що польська армія може отримати бронетехніку з частин Корпусу морської піхоти США. Наразі танки перебувають на зберіганні. Їх можуть передати, щоб заповнити танки, які Польща передала Україні.

Вказується, що "Абрамси" в морпіхів відрізняються модернізованою системою управління вогнем та покращеним бронезахистом, але водночас і більшим рівнем зносу. Тому є побоювання, що одночасна наявність нових M1 Abrams і вже використаних може призвести до логістичного хаосу в ланцюжку поставок деталей для машин.

Нагадаємо, Польща може передати дві сотні танків PT-91 Twardy Україні. Якщо інформація підтвердиться, загальна кількість переданих танків досягне 400 сотень.

Раніше повідомлялося, що Польща передала Україні модернізовані танки Т-72MR та Т-72M1R, які вже застосовують у російсько-українській війні.