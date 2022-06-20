Польша долгое время находится под прицелом России, — спецслужбы

По словам спикера министра-координатора польских спецслужб Станислава Жорина, Москва пытается переубедить западные страны, что у Польши нет права на субъектность и она обречена быть "серой зоной".

На протяжении многих лет Польша находится под прицелом России, которая использует пропаганду и дезинформацию против страны. Об этом у себя в Twitter рассказал спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жорин.

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"Кремль осуществляет различные действия, знаменателем которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность", — говорит Жорин.

По словам представителям спецслужб, Москва пытается очернить Польшу перед западными партнерами.

В частности, Кремль пытается убедить как собственное население, так и мировое сообщество, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься всерьез своими союзниками. В России убеждены, что Польша обречена быть "серой зоной" безопасности между НАТО и РФ.

В интервью порталу TVP.Info Станислав Жорин также сообщил, что польское общество достаточно сознательно, поэтому типично пророссийская пропаганда здесь не пройдет. Однако дискредитируя страну перед Западом, Москва пытается добиться того, чтобы НАТО не размещало на территории страны свои войска.

Кроме этого, Кремль пытается воздействовать на поляков, добиваясь ухудшения польско-украинских отношений и создает "информационный хаос" в связи с пребыванием украинских беженцев в Польше.

"К сожалению, западнее России есть страны, подверженные пропагандистской деятельности. Мы должны осознавать это. Например, россияне проникают в основные СМИ Италии", — отметил он.

Напомним, бригадный генерал и бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей уверен, что Варшава может обеспечить противовоздушную оборону западных областей Украины, если Россия продолжит ракетные обстрелы. Сегодня российские удары приходятся очень близко к польской границе.

Ранее жители Польши заявили о готовности к вооруженной борьбе с войсками России. 40 млн поляков намерены защищать родину, чтобы не попасть в российское "рабство".