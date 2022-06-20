Польща довгий час перебуває під прицілом Росії, — спецслужби

За словами речника міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жоріна, Москва намагається переконати західні країни, що Польща не має права на суб'єктність і вона приречена бути "сірою зоною".

Упродовж багатьох років Польща перебуває під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти країни. Про це у Twitter розповів речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жорін.

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"Кремль здійснює різні дії, знаменником яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність та безпеку", — каже Жорін.

За словами представників спецслужб, Москва намагається очорнити Польщу перед західними партнерами.

Зокрема Кремль намагається переконати як власне населення, так і світову спільноту, що Польща не має права на суб'єктність, не повинна сприйматися всерйоз своїми союзниками. У Росії переконані, що Польща має бути "сірою зоною" безпеки між НАТО і РФ.

В інтерв'ю порталу TVP.Info Станіслав Жорін також повідомив, що польське суспільство є досить свідомим, тому типово проросійська пропаганда тут не пройде. Проте, дискредитуючи країну перед Заходом, Москва намагається домогтися того, щоб НАТО не розміщувало на території країни свої війська.

Крім цього, Кремль намагається вплинути на поляків, домагаючись погіршення польсько-українських відносин та створює "інформаційний хаос" у зв'язку із перебуванням українських біженців у Польщі.

"На жаль, на захід від Росії є країни, які схильні до пропагандистської діяльності. Ми повинні усвідомлювати це. Наприклад, росіяни проникають в основні ЗМІ Італії", — зазначив він.

Нагадаємо, бригадний генерал та колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей упевнений, що Варшава може забезпечити протиповітряну оборону західних областей України, якщо Росія продовжить ракетні обстріли. Сьогодні російські удари дуже близькі до польського кордону.

Раніше мешканці Польщі заявили про готовність до збройної боротьби з військами Росії. 40 млн поляків мають на меті захищати батьківщину, щоб не потрапити до російського "рабства".