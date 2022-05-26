Польша закупит 500 реактивных установок M142 HIMARS, — Минобороны

Такого количества реактивной артиллерии хватит, чтобы сформировать 80 батарей.

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Вооруженные силы Польши закупят 500 пусковых американских пусковых установок M142 Himars. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак в Твиттере.

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Вооружение необходимо для усиления ракетных войск и артиллерии польской армии. 500 установок позволят сформировать 80 батарей реактивной артиллерии.

"Мы увеличиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос о приобретении около 500 пусковых установок M142 HIMARS. Мы планируем высокий уровень полонизации техники и ее интеграцию в польскую систему боевого управления", — заявил Блащак.

В рамках программы Homar ожидается высокий уровень локализации производства установок. Речь идет, в том числе о производстве на базе автомобильного шасси, сделанного в Польше.

М142 HIMARS — это высокомобильная артиллерийская ракетная система, построенная на базе 6-колесном шасси. В зависимости от типа пусковой установки способна вести стрельбу на 45 км обычным снарядом или на 300 км тактической ракетой MGM-140.

Напомним, по данным СМИ, Польша вместе со странами Балтии хотят нарастить присутствие НАТО на своей территории.

2 мая Польша передала Украине сотни танков T-72, среди них новейшие модификации M1R.