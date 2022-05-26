Польща закупить 500 реактивних установок M142 HIMARS, — Міноборони

Такої кількості реактивної артилерії вистачить, щоби сформувати 80 батарей.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Збройні сили Польщі закуплять 500 американських пускових пускових установок M142 Himars. Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак у твіттері.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Озброєння необхідне для посилення ракетних військ та артилерії польської армії. 500 установок дозволять сформувати 80 акумуляторів реактивної артилерії.

"Ми збільшуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит про придбання приблизно 500 пускових установок M142 HIMARS. Ми плануємо високий рівень полонізації техніки та її інтеграцію в польську систему бойового управління", — заявив Блащак.

У межах програми Homar очікується високий рівень локалізації виробництва установок. Йдеться, зокрема, про виробництво на базі автомобільного шасі, зробленого в Польщі.

М142 HIMARS — це високомобільна артилерійська ракетна система, побудована на базі 6-колісного шасі. Залежно від типу пускової установки здатна стріляти на 45 км звичайним снарядом або на 300 км тактичною ракетою MGM-140.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Польща разом із країнами Балтії хочуть наростити присутність НАТО на своїй території.

2 травня Польща передала Україні сотні танків T-72, серед них новітні модифікації M1R.