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Воєнний фокус

Польща закупить 500 реактивних установок M142 HIMARS, — Міноборони

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закупівля рсзо у Польщі
M142 HIMARS

Такої кількості реактивної артилерії вистачить, щоби сформувати 80 батарей.

Збройні сили Польщі закуплять 500 американських пускових пускових установок M142 Himars. Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак у твіттері.

Озброєння необхідне для посилення ракетних військ та артилерії польської армії. 500 установок дозволять сформувати 80 акумуляторів реактивної артилерії.

"Ми збільшуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит про придбання приблизно 500 пускових установок M142 HIMARS. Ми плануємо високий рівень полонізації техніки та її інтеграцію в польську систему бойового управління", — заявив Блащак.

У межах програми Homar очікується високий рівень локалізації виробництва установок. Йдеться, зокрема, про виробництво на базі автомобільного шасі, зробленого в Польщі.

М142 HIMARS — це високомобільна артилерійська ракетна система, побудована на базі 6-колісного шасі. Залежно від типу пускової установки здатна стріляти на 45 км звичайним снарядом або на 300 км тактичною ракетою MGM-140.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Польща разом із країнами Балтії хочуть наростити присутність НАТО на своїй території.

2 травня Польща передала Україні сотні танків T-72, серед них новітні модифікації M1R.