У Польщу прибула партія танків Abrams, — Міністерство оборони (фото)

За даними військового відомства, польські солдати тепер зможуть навчатися поводження з американськими танками, які незабаром надійдуть на озброєння.

Міністерство оборони Польщі повідомило про прибуття в країну партії американських танків Abrams. Їх використовуватимуть для навчання польських солдатів.

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"Танки Abrams, на яких навчатимуться польські солдати, вже в Польщі!" — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, що в липні 2021 року стало відомо про те, що Міністерство оборони Польщі планує закупити в США близько 250 танків M1 Abrams. Тоді передбачалося, що сума угоди може становити від $2,9 млрд до 5 млрд. Покупку обґрунтовували необхідністю замінити радянське озброєння й танки західними зразками.

Російське вторгнення в Україну актуалізувало це питання, оскільки Польща передала ЗСУ понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки для відбиття агресії РФ. Натомість США пообіцяли у 2023 році передати польським Збройним силам 116 танків М1А2 Abrams, які зараз перебувають на зберіганні. Цієї кількості машин вистачить на формування двох повноцінних танкових батальйонів. Військові чиновники наголошували, що це постачання пройде паралельно із замовленням 250 танків M1 Abrams SEPv2.

Оскільки росіяни не приховують ворожого ставлення до поляків, у Польщі вирішили підготуватися до можливої агресії РФ.

Польща разом із країнами Балтії хоче наростити присутність НАТО на своїй території. Крім цього, Збройні сили мають намір закупити 500 американських РСЗВ M142 HIMARS. Це дозволить сформувати 80 батарей реактивної артилерії.