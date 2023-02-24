Найближчими днями: Польща передасть Україні 60 модернізованих танків, — Моравецький

Йдеться про PT-91 Twardy — польську модифікацію радянського Т-72 з новою системою управління вогню. Прем'єр-міністр Польщі комунікує з керівництвом інших країн-партнерів для розширення танкової коаліції для України.

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Найближчими днями Польща передасть Україні ще 60 танків PT-91 Twardy — модернізовану версію Т-72. Про це в межах спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 24 лютого, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Також днями ми передамо наші дуже хороші танки PT-91", — зокрема, прокоментував він.

Розповідаючи про формування танкової коаліції для України, він уточнив, що Leopard 2 Києву також передадуть Данія, Швеція, Фінляндія, Німеччина та Іспанія. Крім цього, Моравецький заявив, що перебуває в контакті з керівництвом інших держав для просування у цьому питанні та розширення військової допомоги українській стороні.

З початку повномасштабного вторгнення Польща передала Києву приблизно 250 танків Т-72.

PT-91 Twardy — це польська модифікація радянського Т-72 з новою системою управління вогню, динамічним захистом ERAWA та потужним двигуном.

У липні 2022 року Польща підтвердила передавання в Україну танків PT-91 Twardy. Заповнити передану бронетехніку в Польщі планують шляхом придбання південнокорейських танків, які надходитимуть до 2026 року.

Перша партія корейських танків К2 та САУ К9 прибула в Польщу наприкінці минулого року.