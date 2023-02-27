Військова допомога Польщі: Україна отримає 10 танків Leopard 2 та 60 одиниць польських PT-91 Twardy

Партію бойових танків Leopard 2, як стверджує міністр канцелярії Міхал Дворчик, буде надано після того, як екіпажі українських танкістів завершать навчання на польських полігонах. А постачання машин PT-91 може відбутися і раніше.

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Уряд Польщі протягом кількох тижнів планує передати Україні ще 10 танків Leopard 2, а також 60 одиниць танків Т-72 та модернізованих PT-91 Twardy. Про це 26 лютого заявив міністр канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик в інтерв'ю виданню РАР.

За словами чиновника, постачання танків Leopard 2 відбудеться після того, як екіпажі українських танкістів закінчать навчання на полігонах у Польщі.

"Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Декілька з цих танків наразі використовуються під час проведення навчань. Це перспектива кількох тижнів", — заявив міністр.

Щодо танків Т-72 та модернізованих PT-91 Twardy, то Дворчик уточнив, що Україна може отримати цю техніку і раніше.

"Фактично, вони вже перебувають у процесі передачі. Тому незабаром вони потраплять до України", — зазначив чиновник.

Коротко про PT-91 Twardy

PT-91 Twardy — основний бойовий танк польських збройних сил, який серійно випускали в період із 1995 до 2002 року. Загалом для потреб польської армії було виготовлено 232 машини. PT-91 — це модернізована ліцензійна версія радянського танка Т-72М1. Від звичайної "сімдесят двійки" він відрізняється наявністю додаткового 16-мм броньового листа на верхній лобовій деталі (ВЛД) корпусу, комбінованої броні вежі з піщаними стрижнями проти кумулятивних снарядів і динамічним захистом корпусу ERAWA.

Польща випускала декілька модифікацій PT-91. Twardy — це базова модифікація з двигуном S-12U із турбонадувом, потужністю 850 к.с., що дає змогу досягти максимальної швидкості 64 км на годину.

На танку встановлено систему управління вогнем власної розробки СКО-1М "Драва", унаслідок чого було замінено приціли, встановлено прилад нічного бачення, тепловізор польського виробництва, а також лазерний далекомір із балістичним обчислювачем. У підсумку точність ведення вогню істотно піднялася. При цьому на танку встановлено гладкоствольну гармату 2А46, калібром 125 мм.

Порівнюючи характеристики PT-91 і радянського Т-72, проглядається перевага польської машини, як у динаміці, так і у вогневій потужності.Нагадаємо, передачу Україні польських танків анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 24 лютого. За його словами, уряд країни веде переговори із керівництвом країн союзників для розширення танкової коаліції для України.