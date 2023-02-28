Перші танки Leopard 2 прибули під Бахмут, але на полі бою ще не з'явилися

Росіяни спочатку очікували на появу "леопардів" під Запоріжжям. Проте керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що, за його даними, танки прибули до району населеного пункту Часів Яр.

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Перші німецькі танки Leopard 2 направлені під Бахмут у район населеного пункту Часів Яр. Проте найманці ПВК "Вагнер", які ведуть бойові дії на цьому напрямі, ще не зіткнулися з ними в бою. Про це 26 лютого розповів російський бізнесмен та покровитель "вагнерівців" Євген Пригожин, передають росЗМІ.

"Поки що з "Леопардами" сутичок не було, але ми маємо відомості, що німецькі танки прибувають у Часів Яр. Проте на полі бою ми з ними ще не зустрічалися", — сказав Пригожин.

Російські пропагандисти про Leopard 2

Водночас деякі російські журналісти припускали, що перші танки Leopard 2 можуть бути перекинуті під Запоріжжя, де Збройні сили РФ очікують контрнаступу українських Сил оборони. Повідомлялося, що ЗСУ планували створити ударний танковий кулак, проте плани нібито змінилися і німецькі машини були направлені в одне з найгарячіших місць на фронті.

Також деякі військові "експерти" припустили, що постачання німецьких танків нібито схоже на піар-акцію. Зокрема, редактор і комерційний директор журналу "Арсенал Вітчизни" Олексій Леонков заявив, що Leopard 2 грають на фронті "символічну роль", і замість участі в бойових діях вони "можливо, висунуться і навіть десь постріляють".

Неодноразово подібні заяви звучали і в ефірі російського пропагандистського шоу "60 хвилин", де гості Ольги Скабєєвої намагалися применшити значення сучасних танків на полі бою, а "військори" обіцяли підпалювати німецькі танки так само, як і всі інші. Проте військовий оглядач "Газети.ru" Михайло Ходарьонок застеріг пропагандистів від передчасних висновків. За його словами, Leopard 2 — сучасна машина, яка зробить суттєвий внесок в обстановку на фронті.

"Це дуже серйозна машина, з дуже серйозною системою управління вогнем, і якщо українці отримають хоча б декілька батальйонів (1 танковий батальйон — до 40 танків, — прим. ред), то це, звичайно, зробить свій внесок", — сказав Ходарьонок.

Він також зазначив, що до постачання озброєння Україні потрібно поставитися серйозно, адже Захід нібито вимагатиме його "красивого" застосування, що може означати новий наступ ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Польщі прибули перші німецькі танки Leopard 2. Загалом Варшава зобов'язалася передати ЗСУ 14 німецьких машин.

Міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик 26 лютого заявив, що протягом кількох тижнів Україна отримає ще 10 танків Leopard 2, а також 60 одиниць танків Т-72 та модернізованих PT-91 Twardy.