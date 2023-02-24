Перші танки Leopard 2 прибули в Україну, — міністр оборони Польщі

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва приймати "Леопарди". Польща зобов'язалася передати ЗСУ 14 німецьких машин, до танкової коаліції підключаться й інші країни.

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Перші німецькі танки Leopard 2 вже доставили в Україну. Про це сказав 24 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на засіданні Ради національної безпеки, пише видання Wydarzenia.

Президент Польщі Анджей Дуда під час засідання Ради безпеки висловив радість з того, що Польща перша відправила танки Leopard 2 Збройним силам України.

"В Україну прибули перші танки Leopard з Польщі. Прем'єр-міністр поїхав до Києва приймати "Леопарди". Ми діємо так, щоб стримати агресора", — наголосив голова польської Міноборони.

Кількість надісланих танків він не озвучив. Українських військових кілька тижнів навчають використанню німецьких танків Leopard 2 на полігоні у Свентошуві, додав він.

За словами міністра, принципову роль у відправленні танків Leopard 2 відіграв факт співпраці Польщі з Німеччиною.

"Після розмови з моїм німецьким колегою я погодився на те, що польська сторона займається побудовою коаліції країн, які мають танки Leopard 2A4. Німці займуться побудовою коаліції тих, хто має танки Leopard 2A6", — цитує міністра польський повідач TVP.

В Україну прямує дивізіон танків Leopard 2A4, до якого увійдуть 14 машин з Польщі, 8 з Норвегії та 4 з Канади, повідомила газета Rzeczpospolita.

Про рішення відправити танки Leopard 2, за даними ЗМІ, мав оголосити прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва.

Міністр оборони Олексій Резніков 20 лютого говорив про формування мінімум 2 танкових батальйонів у ЗСУ, які матимуть на озброєнні німецькі танки Leopard 2. Крім цього, командування збирається створити 6-7 батальйонів із танків Leopard 1 з боєприпасами.

Норвегія 14 лютого заявила про готовність приєднатися до "танкової коаліції" та говорила про передачу Україні 8 танків Leopard 2.