"Город горит, враг давит": боец ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

ВСУ, несмотря на сложность ситуации, продолжают защищать город Бахмут Донецкой области. Ситуацию там называют сложной.

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В городе Бахмут Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, напряженная обстановка для украинских защитников. О ситуации в городе рассказал один из бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В кадре боец ВСУ, который находится непосредственно в самом Бахмуте. По его виду видно, что украинским защитникам там приходится сложно, но они держатся.

"Город Бахмут. 28 февраля. Город горит, враг давит. Все будет Украина", — лаконично сказал о ситуации "холоднояровец".

На фоне съемок видны пылающие здания и слышны звуки взрывов.

В Минобороны Украины ситуацию на Бахмутском направлении называют самой сложной. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 27 февраля. По ее словам, вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий и использует тактику истощения и тотального разрушения. Тем не менее, враг несет значительные потери — от 600 до 1000 человек ежедневно.

ВС РФ в Бахмуте пытаются взять город в кольцо, рассказал 27 февраля командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди. По его словам, враг бредет по городу из артиллерии, танков и РСЗО, а последние несколько дней привлек авиацию.