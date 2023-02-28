"Місто горить, ворог тисне": боєць ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті (відео)

ЗСУ, попри складність ситуації, продовжують боронити місто Бахмут на Донеччині. Ситуацію там вони називають складною.

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У місті Бахмут на Донеччині, де тривають запеклі бої, напружена обстановка для українських захисників. Про ситуацію у місті розповів один із бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

У кадрі боєць ЗСУ, який перебуває безпосередньо в самому Бахмуті. З його вигляду видно, що українським захисникам там доводиться складно, але вони тримаються.

"Місто Бахмут. 28 лютого. Місто горить, ворог тисне. Все буде Україна", — лаконічно сказав про ситуацію "холодноярівець".

На тлі знімань видно будівлі, що палають, і чути звуки вибухів.

У Міноборони України ситуацію на Бахмутському напрямку називають найскладнішою. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 27 лютого. За її словами, ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій та використовує тактику виснаження та тотальної руйнації. Проте, ворог зазнає значних втрат — від 600 до 1000 осіб щоденно.

ЗС РФ у Бахмуті намагаються взяти місто в кільце, розповів 27 лютого командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді. За його словами, ворог гатить по місту з артилерії, танків та РСЗВ, а останні кілька днів залучив авіацію.