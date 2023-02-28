"Хочуть взяти в кільце": боєць ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті (відео)

За словами командира групи аеророзвідки із позивним "Мадяр", штурмові дії ворога на північному дальньому фланзі не є багаторазовими, вони безупинні.

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Командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповів про обстановку у місті Бахмут Донецької області, зазначивши, що Збройні сили Російської Федерації намагаються досягти оперативного оточення населеного пункту. Відповідне відеозвернення "Мадяр" опублікував у своєму Telegram-каналі.

Роберт Бровді повідомив, що українським захисникам зараз важко на всіх напрямках Бахмута.

"Хочуть вони нас якнайшвидше взяти в кільце. Ще раз повторюся, осади немає, вкрай важка ситуація на північному дальньому фланзі. Звідти здійснюються штурмові дії ворога. Вони не є багаторазовими, вони безупинні", — розповів "Мадяр".

За його словами, ворог завдає ударів по місту артилерією, танками, РСЗВ, мінометами, а останні кілька днів залучив авіацію. Ворожі літаки залітають по 3-4 рази на ніч.

[ + – ] "Мадяр" записав відеозвернення з Бахмута

"Мадяр" також згадав про те, що протягом дня близько 10 разів розпочинався дощ, що впливає на складність виконання тих чи інших тактичних завдань та виконання бойових завдань.

"Бахмут стоїть виключно на характері тих воїнів, які його захищають", — підсумував воїн ЗСУ.

За словами міністра оборони України Ганна Маляр, станом на 27 лютого найзапекліші бої ведуться на Бахмутському напрямку. ЗС РФ збільшують інтенсивність штурмових процесів і застосовують тактику виснаження та тотального руйнування.

Міністр оборони України Олексій Резніков 26 лютого повідомив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, що ЗС РФ вже розпочали великий наступ на Донбасі, під час якого втрачають по кілька сотень солдатів щодня, щоб просунутися на кілька метрів.

Нагадаємо, що 18 лютого боєць ЗСУ із позивним "Мадяр" Роберт Бровді записав відеозвернення з Бахмута, в якому закликав учасників Мюхненської конференції з безпеки надати Збройним силам України необхідну допомогу для стримання військової агресії РФ.