"Хотят взять в кольцо": боец ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

По словам командира группы аэроразведки с позывным "Мадяр", штурмовые действия врага на северном дальнем фланге не являются многоразовыми, они безостановочны.

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Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказал об обстановке в городе Бахмут Донецкой области, отметив, что Вооруженные силы Российской Федерации пытаются достичь оперативного окружения населенного пункта. Соответствующее видеообращение "Мадяр" опубликовал в своем Telegram-канале.

Роберт Бровди сообщил, что украинским защитникам сейчас тяжело по всем направлениям Бахмута.

"Хотят они нас как можно быстрее взять в кольцо. Еще раз повторюсь, облоги нет, крайне тяжелая ситуация на северном дальнем фланге. Оттуда осуществляются штурмовые действия врага. Они не являются многоразовыми, они безостановочны", — рассказал "Мадяр".

По его словам, враг наносит удары по городу артиллерией, танками, РСЗО, минометами, а в последние несколько дней подключил авиацию. Вражеские самолеты залетают по 3-4 раза за ночь.

[ + – ] "Мадяр" записал видеообращение из Бахмута

"Мадяр" также упомянул о том, что на протяжении дня около 10 раз начинался дождь, что влияет на сложность выполнения тех или иных тактических заданий и исполнение боевых задач.

"Бахмут стоит исключительно на характере тех воинов, которые его защищают", — заключил воин ВСУ.

По словам министра обороны Украины Анна Маляр, по состоянию на 27 февраля самые ожесточенные бои ведутся на Бахмутском направлении. ВС РФ наращивают интенсивность штурмовых действий и используют тактику истощения и тотального разрушения.

Министр обороны Украины Алексей Резников 26 февраля сообщил в интервью итальянскому изданию La Repubblica, что ВС РФ уже начали большое наступление на Донбассе, в ходе которого теряют по несколько сотен солдат ежедневно, чтобы продвинуться на несколько метров.

Напомним, что 18 февраля боец ВСУ с позывным "Мадяр" Роберт Бровди записал видеообращение из Бахмута, в котором призвал участников Мюхненской конференции по безопасности предоставить Вооруженным силам Украины необходимую помощь для отражения военной агрессии РФ.