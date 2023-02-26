По 500 убитых за сутки: Резников рассказал о тактике россиян под Бахмутом

По словам главы Минобороны, ВС РФ уже начали большое наступление на Донбассе, в ходе которого бойцов ЧВК "Вагнер" отправляют волнами для штурма позиций ВСУ.

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Вооруженные силы Российской Федерации начли большое наступление на Донбассе, в ходе которого теряют по несколько сотен солдат ежедневно. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Резников отметил, что украинское военное командование называет наступление российских войск "ползучим". Это связанно с тактикой Кремля, согласно которой бойцов российской ЧВК "Вагнер" отправляют на позиции ВСУ волнами для того, чтобы продвинутся всего на несколько метров.

"Например, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", — цитируют Резникова журналисты.

Украинский министр обороны также отметил, что Бахмут является опорным пунктом, защита которого уменьшает возможности врага для наступления.

[ + – ] Резников рассказал о потерях россиян под Бахмутом

Напомним, что 26 февраля пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила о ликвидации штурмовой группы противника в Бахмуте. Сообщается, что ВСУ в ближнем бою уничтожили девять оккупантов.

Ранее, 25 февраля, российские пропагандисты заявили, что в районе Бахмута украинские военные якобы подорвали дамбу, чтобы замедлить продвижение оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ от 25 февраля, РФ перебросила под Бахмут 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат" для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных или саботажа.

22 февраля, основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал фото убитых в Украине вагнеровцев, обвинив Минобороны РФ в плохом снабжении боеприпасами. По словам Пригожин, его бойцы погибли от "снарядного голода".