Cдерживают российских дезертиров: под Бахмут перебросили 200 "кадыровцев", – Генштаб

По данным украинского командования, в Чечне идет принудительная мобилизация. Бойцов полка специального назначения "Ахмат" отправили в горячую точку, чтобы они боролись с саботажем мобилизованных.

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Россия перебросила под Бахмут дополнительные отряды "кадыровцев", чтобы сдержать дезертирство и саботаж мобилизованных. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 25 февраля.

"Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных или саботажа 23 февраля на Бахмутское направление было дополнительно отправлено 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", — отмечается в сводке.

В Чечне, по данным украинского командования, продолжается принудительная мобилизация.

[ + – ] "Кадыровцы" будут следить за мобилизованными россиянами

Полк имени Ахмата Кадырова образован в 2004 году, его бойцы участвуют в боевых действиях в Украине с начала полномасштабной войны. Старший командир спецполка — Замид Чалаев.

Вражеская армия сосредоточила основные усилия на наступлении на Бахмутском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Украинские военные 24 февраля отбили около 70 атак ВС РФ на данных направлениях, указал Генштаб.

На Бахмутском направлении было несколько безуспешных атак возле населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Оккупанты активно вели воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

Напомним, что чеченский глава Рамзан Кадыров в прямом эфире пропагандистского шоу показал пистолет якобы для президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что ВС РФ "дойдут до Киева, если прикажет президент РФ Владимир Путин.

Фокус ранее писал, что "кадыровцы" во временно оккупированном Мелитополе избили оператора НТВ и изнасиловали российскую пропагандистку. Оккупационная "администрация и полиция" отказалиcь возбуждать уголовное дело.

В оккупированном Симферополе 26 декабря прошлого года задержали Хасана Ибрагимова, "смотрящего" от Кадырова на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.