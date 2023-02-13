"Дойдем до Киева": Кадыров показал Скабеевой "пистолет для Зеленского" (видео)

Глава Чечни в прямом эфире продемонстрировал "трофейное" оружие. Ставленник Владимира Путина считает бегство ВС РФ из Украины "военно-тактическим ходом", но верит в оккупацию Харькова и Одессы.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой для ток-шоу "60 минут" показал пистолет, который приготовил якобы для президента Украины Владимира Зеленского. Видео беседы Кадыров показал у себя в Telegram.

"У меня пистолет есть трофейный, я специально взял. Есть пистолет, из которого Гитлер застрелился, маузер. Вот есть еще один, — трофейный, командиры мне привезли, настоящий. Я могу Зеленскому это доверить, чтобы он сделал один выстрел", — сказал Кадыров.

Глава республики хочет отправить оружие, чтобы президент Украины "сделал достойный шаг".

"А так он убил свой народ. У него нет чести и совести. Было бы хорошо, если бы они сами ушли, дали бы народу возможность определить судьбу, как они дальше хотят жить", — поделился мнением глава республики.

Пресс-служба Кадырова добавила, что в течение часа он со Скабеевой обсуждал ход войны в Украине и другие злободневные темы.

"Ольга Владимировна интересовалась, чем обусловлена лидирующая позиция Чеченской Республики в подготовке добровольческих сил и при каких условиях проходит данная работа. Журналистке было интересно, повлияют ли поставки новых видов вооружений Украине на успех российских войск", — заявили у Кадырова.

"Дойдем до Киева и заберем"

Российские оккупанты, по мнению главы республики, могут "дойти до Киева и забрать его", если такой приказ поступит от президента России Владимира Путина.

"У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева. Сегодня, если будет приказ верховного главнокомандующего, наши подразделения министерства обороны, нацгвардии, полиции – не имеет значения, вневедомственные – у нас все подразделения, все до единого готовы. А дальше – как примет решение президент", – пояснил Кадыров.

Бегство россиян из временно оккупированных украинских территорий он считает "военно-тактическим ходом".

"Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был. Я полностью в курсе был, когда это планировали. Это было сделано для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня", — сказал Кадыров.

Чеченский лидер уверен, что "Россия воюет не в полную силу", до конца 2023 года захватчики якобы выполнят все задачи "военной операции".

Напомним, что Кадыров говорил о необходимости "взятия" Одессы и Харькова для обеспечения безопасности России.

Фокус 13 февраля писал об отравлении в России помощника Кадырова — генерал-майора Апты Алаудинова. Глава Чечни утверждал, что военному прислали письмо, пропитанное токсинами.