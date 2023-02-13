"Потери на тик-ток фронте": в РФ отравили помощника Кадырова генерал-майора Алаудинова

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов получил письмо, пропитанное токсинами. Сейчас он и два его адъютанта проходят лечение в московской клинике.

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В России попытались отправить помощника Рамзана Кадырова и командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Об этом глава Чечни 13 февраля сообщил у себя в Telegram-канале.

"Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, несколько дней назад был отравлен", — написал Кадыров.

По его словам, 8 февраля чеченский генерал-майор полиции получил письмо, пропитанное отравляющими веществами. Конверт сначала попал в руки к адъютанту Алаудинова и потом к самому помощнику главы ЧР.

Как уточнил Кадыров, командир "Ахмата", якобы распознавший токсины по едкому запаху, успел вовремя отреагировать: "обработал руки и промыл носовую полость".

После этого отравленного Алаудинова и двух его адъютантов, также контактировавших с конвертов, отправили в медсанбат.

Сейчас все трое находятся в одной из московских клиник. По словам главы Чечни, их здоровью ничего не угрожает.

Эксперты провели забор биологических материалов для анализа и установления отравляющего вещества.

"Параллельно идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", — написал Кадыров.

"Тик-ток фронт"

На произошедшее отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"На тик-ток фронте сообщают о потерях", — прокомментировал он, намекая на то, что чеченские бойцы в основном проявляют активность лишь в социальных сетях, записывая видеоролики.

Объясняя личность отравленного, Гончаренко уточнил, что это "клоун", который "засветился" на оккупированной части Луганской области, а также мелькал в эфирах у российских пропагандистов Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой.

Как предполагает нардеп, генерал-майора могли отравить российские спецслужбы.

"Это уже ФСБ поработало? Мы-то знаем, кто очень любит травить своих приближенных", — добавил Гончаренко.

В русскоязычной "Википедии" указано, что Алаудинов является "героем ЛНР", такое "звание" он получил в 2022 году.

Напомним, 6 февраля Кадыров намекнул, что Россия может напасть на еще одну европейскую страну. По его словам, ВС РФ атакуют Польше после завершения так называемой "спецоперации" в Украине.

2 февраля Фокус писал, что в Чечне хотят присвоить Кадырову титул "отец народа". Соответствующие изменения могут внести в Конституцию.