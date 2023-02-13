"Потери на тик-ток фронте": в РФ отравили помощника Кадырова генерал-майора Алаудинова
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов получил письмо, пропитанное токсинами. Сейчас он и два его адъютанта проходят лечение в московской клинике.
В России попытались отправить помощника Рамзана Кадырова и командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Об этом глава Чечни 13 февраля сообщил у себя в Telegram-канале.
"Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, несколько дней назад был отравлен", — написал Кадыров.
По его словам, 8 февраля чеченский генерал-майор полиции получил письмо, пропитанное отравляющими веществами. Конверт сначала попал в руки к адъютанту Алаудинова и потом к самому помощнику главы ЧР.
Как уточнил Кадыров, командир "Ахмата", якобы распознавший токсины по едкому запаху, успел вовремя отреагировать: "обработал руки и промыл носовую полость".
После этого отравленного Алаудинова и двух его адъютантов, также контактировавших с конвертов, отправили в медсанбат.
Сейчас все трое находятся в одной из московских клиник. По словам главы Чечни, их здоровью ничего не угрожает.
Эксперты провели забор биологических материалов для анализа и установления отравляющего вещества.
"Параллельно идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", — написал Кадыров.
"Тик-ток фронт"
На произошедшее отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"На тик-ток фронте сообщают о потерях", — прокомментировал он, намекая на то, что чеченские бойцы в основном проявляют активность лишь в социальных сетях, записывая видеоролики.
Объясняя личность отравленного, Гончаренко уточнил, что это "клоун", который "засветился" на оккупированной части Луганской области, а также мелькал в эфирах у российских пропагандистов Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой.
Как предполагает нардеп, генерал-майора могли отравить российские спецслужбы.
"Это уже ФСБ поработало? Мы-то знаем, кто очень любит травить своих приближенных", — добавил Гончаренко.
В русскоязычной "Википедии" указано, что Алаудинов является "героем ЛНР", такое "звание" он получил в 2022 году.
Напомним, 6 февраля Кадыров намекнул, что Россия может напасть на еще одну европейскую страну. По его словам, ВС РФ атакуют Польше после завершения так называемой "спецоперации" в Украине.
2 февраля Фокус писал, что в Чечне хотят присвоить Кадырову титул "отец народа". Соответствующие изменения могут внести в Конституцию.