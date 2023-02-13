"Втрати на тік-ток фронті": у РФ отруїли помічника Кадирова генерал-майора Алаудінова

Командир спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов отримав лист, просочений токсинами. Зараз він і два його ад'ютанти проходять лікування у московській клініці.

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У Росії спробували отруїти помічника Рамзана Кадирова та командира спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова. Про це глава Чечні 13 лютого повідомив у себе в Telegram-каналі.

"Герой Росії, помічник Глави ЧР, командир спецназу "Ахмат" і заступник командувача 2-го армійського корпусу Апти Алаудінов, кілька днів тому був отруєний", — написав Кадиров.

За його словами, 8 лютого чеченський генерал-майор поліції отримав лист, просочений отруйними речовинами. Конверт спочатку потрапив до рук ад'ютанта Алаудінова і потім до самого помічника голови ЧР.

Як уточнив Кадиров, командир "Ахмата", який нібито розпізнав токсини за їдким запахом, встиг вчасно відреагувати: "обробив руки та промив носову порожнину".

Після цього отруєного Алаудінова та двох його ад'ютантів, які також контактували з конвертами, відправили до медсанбату.

Наразі всі троє знаходяться в одній із московських клінік. За словами голови Чечні, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Експерти провели забір біологічних матеріалів для аналізу та встановлення отруйної речовини.

"Паралельно йде розслідування замаху, виявлення причетних. Результати вже є", — написав Кадиров.

"Тік-Ток фронт"

На те, що сталося, відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко.

"На тік-ток фронті повідомляють про втрати", — прокоментував він, натякаючи на те, що чеченські бійці здебільшого виявляють активність лише у соціальних мережах, записуючи відеоролики.

Пояснюючи особистість отруєного, Гончаренко уточнив, що це "клоун", який "засвітився" на окупованій частині Луганської області, а також з'являвся в ефірах у російських пропагандистів Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої.

Як припускає нардеп, генерал-майора могли отруїти російські спецслужби.

"Це вже ФСБ попрацювало? Ми знаємо, хто дуже любить цькувати своїх наближених", — додав Гончаренко.

У російськомовній "Вікіпедії" зазначено, що Алаудінов є "героєм ЛНР", таке "звання" він отримав у 2022 році.

Нагадаємо, 6 лютого Кадиров натякнув, що Росія може напасти на ще одну європейську країну. За його словами, ЗС РФ атакують Польщі після завершення так званої "спецоперації" в Україні.

2 лютого Фокус писав, що в Чечні хочуть надати Кадирову титул "батько народу". Відповідні зміни можуть бути внесені до Конституції.