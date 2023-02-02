В Чечне хотят присвоить Кадырову титул "отец народа": в Госдуме отреагировали

Соответствующие изменения могут внести в Конституцию. С таким предложением выступил глава парламента республики Магомед Даудов. В Госдуме РФ присвоение титула считают маловероятным.

Related video

Глава Чечни Рамзан Кадыров может получить титул "отца народа". Соответствующее изменение в Конституцию российской республики предложил внести глава местного парламента Магомед Даудов, идею поддержали еще 20 депутатов. Текст законопроекта, датированного 12 января, опубликован на сайте законодательного органа Чечни.

Изменения должны быть внесены в статью 63 Конституции, где указаны перечислены полномочия главы республики.

Туда предлагается вписать слова "Мехкан Да", что переводится как "отец края", но используется в значении "отец народа".

Такой титул в Средневековье носили верховные лидеры чеченского народа, которых избирали из числа самых авторитетных старейшин на общенародном собрании в период чрезвычайных ситуаций.

Титул "Отца народа" для Кадырова: реакция Госдумы

В Госдуме РФ уже отреагировали на инициативу республики. Первый зампред парламентского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в разговоре с изданием "Lenta.ru" подчеркнул, что такое предложение вряд ли будет реализовано в Чечне.

"Теоретически, конечно, все это может быть, но чем у нас Чечня отличается от других республик? Эти разночтения в регулировании ведут к развитию центробежных сил", — прокомментировал он.

По словам Синельщикова, Россия должна беспокоиться о едином регулировании для всех своих субъектов, чтобы никто не выделялся.

"Это маловероятно", — оценил он перспективы присвоения нового титула главе Чечни.

Напомним, в ноябре 2022 года Рамзан Кадыров наградил свою 22-летнюю дочь Хадижат, возглавляющую департамент дошкольного образования мэрии Грозного, орденом Кадырова. Республиканская награда носит имя отца Рамзана –– Ахмата-Хаджи Кадырова, который был первым президентом республики.

В июне 2022 года Рамзан Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед стоматологией".