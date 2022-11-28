Рамзан Кадыров наградил орденом Кадырова свою дочь Хадижат Кадырову

22-летняя дочь главы Чечни возглавляет в Грозном департамент дошкольного образования мэрии. Кадырова получила высший республиканский знак отличия как "талантливый управленец".

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22-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат, возглавляющая департамент дошкольного образования мэрии Грозного, награждена орденом Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

Как уточняется, Хадижат Кадырова получила орден, который носит имя ее деда –– Ахмата-Хаджи Кадырова, который был первым президентом республики.

"От всей души поздравляю внучку первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову", –– написал он.

Как отметил Дудаев, Кадырова показала себя как "талантливый управленец", которая якобы "смогла поднять организацию на новый уровень".

Чеченский чиновник отметил, что дочь Кадырова в Чечне знают как "справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи".

В декабре прошлого года Дудаев также информировал, что старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат, которая является министром культуры республики, получила звание "Заслуженный работник культуры Чеченской Республики".

Всего у Рамзана Кадырова 14 детей, в том числе шесть дочерей. Хадижат –– вторая по старшинству дочь главы Чечни.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил жене Кадырова Медни звание "мать-героиня". Чтобы претендовать на такое звание в России женщина должна иметь 10 и более живых детей, при этом десятому ребенку должно исполниться один год.

Фокус также писал, что у 15-летнего сына Рамзана Кадырова заметили часы за полтора миллиона долларов.