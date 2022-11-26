У 15-летнего сына Рамзана Кадырова заметили часы за полтора миллиона долларов (фото)

Снимок с Адамом Кадыровым опубликовал боец ММА Абдурахман Дудаев в момент, когда сын главы Чечни отдыхал в Дубае.

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В сети появились снимки 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова с очень дорогими часами. Оказалось, что Адам Кадыров носит Audemars Piguet за 1,4 миллиона долларов. Об этом пишет "Команда Навального".

Снимок опубликовал боец ММА Абдурахман Дудаев. Снимок был сделан 23 октября, в пятизвездочном отеле Raffles The Palm Dubai в ОАЭ.

На интересный аксессуар обратила внимание команда оппозиционного российского политика Алексея Навального.

[ + – ] 15-летний сын Рамзана Кадырова носит часы за миллион долларов

Оказалось, что и остальные предметы в гардеробе юного Кадырова довольно дорогие. Если часы с бриллиантами стоят 85 миллионов рублей, то сумка Louis Vuitton обошлась ему в 170 тысяч рублей (2800 долларов), а футболка Burberry за 32 тысячи рублей (500 долларов).

"Средняя зарплата в регионе – 32 тысячи рублей. Мы оставили вопрос в комментариях под постом тренера (слева на фото), он уже спрятал аккаунт", – заявили в команде Навального.

Напомним, сам Рамзан Кадыров также неосторожно публиковал фото и видео из своего кабинета, демонстрируя очень дорогие аксессуары и предметы обстановки. Так, оказалось, что он является счастливым владельцем спортивного снаряжения от Louis Vuitton, созданного покойным Карлом Лагерфельдом в 2014 году. Стоимость боксерской груши и прочих аксессуаров – более 175 тысяч долларов.

Также он писал, что трое его сыновей: Адам, Эли и Ахмат якобы приезжали в Украину на войну. Он даже публиковал видео своих сыновей в окопе, где они стреляли из гранатомета и пулемета. Правда, где и когда было снято видео, глава Чечни не уточнял. Он просто заявил, что его несовершеннолетние дети были "на передовой", где предлагали "чеченоговорящим шайтанам", воюющим на стороне Украины, выйти на бой.