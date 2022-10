В кабинете Кадырова заметили боксерскую грушу от Louis Vuitton за 175 тысяч долларов

Лимитированная спортивная коллекция была создана Карлом Лагерфельдом в 2014 году.

В кабинете у главы Чечни Рамзана Кадырова было замечено очень дорогое спортивное снаряжение от Louis Vuitton. Об этом написала журналистка Елена Милашина.

В своем кабинете Кадыров встречался с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

Обсуждали вопросы инвестиционного развития Чеченской Республики и договорились наладить тесное сотрудничество по реализации мер социальной поддержки семей военнослужащих.

Однако сюжет оказался куда более интересным, когда внимательные зрители заметили детали обстановки.

[ + – ] Боксерская груша за спиной Светланой Чупшевой Фото: Скриншот

[ + – ] Кофр и сумка от Louis Vuitton Фото: Скриншот

Оказалось, что Рамзан Кадыров является счастливым обладателем лимитированного спортивного снаряжения от Louis Vuitton.

Коллекцию The Icon and The Iconoclasts в 2014 году создали Карл Лагерфельд, Рэй Кавакубо, Кристиан Лубутен и другие известные дизайнерыв честь 160-летия модного дома.

Так, Лагерфельд приложил руку к созданию боксерской груши, боксерских перчаток, тренировочного мата, кофра и сумки для хранения всего этого в фирменных цветах и с логотипами Louis Vuitton.

[ + – ] Карл Лагерфельд с эксклюзивным снаряжением за 175 тысяч долларов Фото: Louis Vuitton

Стоимость эксклюзивного спортивного снаряжения – более 175 тысяч долларов. Всего таких боксерских груш было выпущено только 25 штук.

Напомним, вскоре после начала войны в Украине, выяснилось, что Рамзану Кадырову принадлежит шикарная вилла в Дубае. Там постоянно живут его сотрудники, которые присматривают за недвижимостью и делают многочисленные селфи, так что обнаружить точное местоположение виллы не составило труда.

Также выяснилось, что главе Чечни принадлежит роскошный Airbus A319-133 стоимостью около 80 миллионов долларов, зарегистрированный на Бермудах. Именно на нем Кадыров посещал свою виллу в Дубае.