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Стиль жизни

В кабинете Кадырова заметили боксерскую грушу от Louis Vuitton за 175 тысяч долларов

карл лагерфельд, Louis Vuitton, рамзан кадыров, груша от луи витона
Фото: ТАСС | Рамзан Кадыров в кабинете, где хранится спортивное снаряжение от Louis Vuitton

Лимитированная спортивная коллекция была создана Карлом Лагерфельдом в 2014 году.

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В кабинете у главы Чечни Рамзана Кадырова было замечено очень дорогое спортивное снаряжение от Louis Vuitton. Об этом написала журналистка Елена Милашина.

В своем кабинете Кадыров встречался с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

Обсуждали вопросы инвестиционного развития Чеченской Республики и договорились наладить тесное сотрудничество по реализации мер социальной поддержки семей военнослужащих.

Однако сюжет оказался куда более интересным, когда внимательные зрители заметили детали обстановки.

карл лагерфельд, Louis Vuitton, рамзан кадыров, груша от луи витона Fullscreen
Боксерская груша за спиной Светланой Чупшевой
Фото: Скриншот
карл лагерфельд, Louis Vuitton, рамзан кадыров, груша от луи витона Fullscreen
Кофр и сумка от Louis Vuitton
Фото: Скриншот

Оказалось, что Рамзан Кадыров является счастливым обладателем лимитированного спортивного снаряжения от Louis Vuitton.

Коллекцию The Icon and The Iconoclasts в 2014 году создали Карл Лагерфельд, Рэй Кавакубо, Кристиан Лубутен и другие известные дизайнерыв честь 160-летия модного дома.

Так, Лагерфельд приложил руку к созданию боксерской груши, боксерских перчаток, тренировочного мата, кофра и сумки для хранения всего этого в фирменных цветах и с логотипами Louis Vuitton.

карл лагерфельд, Louis Vuitton, рамзан кадыров, груша от луи витона Fullscreen
Карл Лагерфельд с эксклюзивным снаряжением за 175 тысяч долларов
Фото: Louis Vuitton

Стоимость эксклюзивного спортивного снаряжения – более 175 тысяч долларов. Всего таких боксерских груш было выпущено только 25 штук.

Напомним, вскоре после начала войны в Украине, выяснилось, что Рамзану Кадырову принадлежит шикарная вилла в Дубае. Там постоянно живут его сотрудники, которые присматривают за недвижимостью и делают многочисленные селфи, так что обнаружить точное местоположение виллы не составило труда.

Также выяснилось, что главе Чечни принадлежит роскошный Airbus A319-133 стоимостью около 80 миллионов долларов, зарегистрированный на Бермудах. Именно на нем Кадыров посещал свою виллу в Дубае.