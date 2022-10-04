В кабинете Кадырова заметили боксерскую грушу от Louis Vuitton за 175 тысяч долларов
Лимитированная спортивная коллекция была создана Карлом Лагерфельдом в 2014 году.
В кабинете у главы Чечни Рамзана Кадырова было замечено очень дорогое спортивное снаряжение от Louis Vuitton. Об этом написала журналистка Елена Милашина.
В своем кабинете Кадыров встречался с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.
Обсуждали вопросы инвестиционного развития Чеченской Республики и договорились наладить тесное сотрудничество по реализации мер социальной поддержки семей военнослужащих.
Однако сюжет оказался куда более интересным, когда внимательные зрители заметили детали обстановки.
Оказалось, что Рамзан Кадыров является счастливым обладателем лимитированного спортивного снаряжения от Louis Vuitton.
Коллекцию The Icon and The Iconoclasts в 2014 году создали Карл Лагерфельд, Рэй Кавакубо, Кристиан Лубутен и другие известные дизайнерыв честь 160-летия модного дома.
Так, Лагерфельд приложил руку к созданию боксерской груши, боксерских перчаток, тренировочного мата, кофра и сумки для хранения всего этого в фирменных цветах и с логотипами Louis Vuitton.
Стоимость эксклюзивного спортивного снаряжения – более 175 тысяч долларов. Всего таких боксерских груш было выпущено только 25 штук.
Напомним, вскоре после начала войны в Украине, выяснилось, что Рамзану Кадырову принадлежит шикарная вилла в Дубае. Там постоянно живут его сотрудники, которые присматривают за недвижимостью и делают многочисленные селфи, так что обнаружить точное местоположение виллы не составило труда.
Также выяснилось, что главе Чечни принадлежит роскошный Airbus A319-133 стоимостью около 80 миллионов долларов, зарегистрированный на Бермудах. Именно на нем Кадыров посещал свою виллу в Дубае.