Дженнифер Коннелли появились на открытии нового магазина Louis Vuitton (фото)
Звезда фильма "Игры разума" в последнее время не так часто появляется на публике. На звездном мероприятии люксового бренда Дженнифер Коннелли в гламурном платье продемонстрировала стройную фигуру.
Американская киноактриса Дженнифер Коннелли вечером 14 ноября блистала на звездном открытии нового магазина Louis Vuitton на 57-й улице в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.
53-летняя звезда сериала "Лучший стрелок: Маверик" привлекла внимание, надев полупрозрачное мини-платье в оттенках черного, белого и оранжевого с кожаными короткими рукавами. Свой гламурный образ она дополнила парой черных винтажных туфель на каблуках с толстыми ремешками и металлическими заклепками, а также желтым шелковым шарфом-накидкой. Звезда выбрала минимум аксессуаров, чтобы ее наряд стал главным акцентом. Она украсила себя изящными серьгами-кафф и золотым браслетом на левом запястье. Темные локоны Дженнифер были собраны в гладкую прическу. Макияж актрисы был выполнен в классическом стиле и состоял из слоя туши на ресницах, дымчатых теней, черной подводки, румян и нежно-розовой помады.
Коннелли легко несла в руке черный клатч прямоугольной формы, в котором поместилось несколько вещей, необходимых ей во время этого особенного вечера. Звезда "Обещать — не значит жениться" с удовольствием позировала фотографам, демонстрируя стройную фигуру.
Мероприятие модного бренда посетили многие знаменитости, включая Синтию Эриво, Ану де Армас, Нину Добрев, Марту Стюарт, Эллу Хант, Брэдли Купера, Ив Хьюсон, Эсте Хаим, Уиллу Фицджеральд, Аннабель Декстер-Джонс и других. Открытие магазина Louis Vuitton на 57-й улице носит временный характер, поскольку флагманский магазин бренда находится на длительной реконструкции.
Ранее, Фокус писал о том, что Дженнифер Коннелли показала идеальную фигуру в купальнике.