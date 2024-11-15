Дженнифер Коннелли появились на открытии нового магазина Louis Vuitton (фото)

Звезда фильма "Игры разума" в последнее время не так часто появляется на публике. На звездном мероприятии люксового бренда Дженнифер Коннелли в гламурном платье продемонстрировала стройную фигуру.

Американская киноактриса Дженнифер Коннелли вечером 14 ноября блистала на звездном открытии нового магазина Louis Vuitton на 57-й улице в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

53-летняя звезда сериала "Лучший стрелок: Маверик" привлекла внимание, надев полупрозрачное мини-платье в оттенках черного, белого и оранжевого с кожаными короткими рукавами. Свой гламурный образ она дополнила парой черных винтажных туфель на каблуках с толстыми ремешками и металлическими заклепками, а также желтым шелковым шарфом-накидкой. Звезда выбрала минимум аксессуаров, чтобы ее наряд стал главным акцентом. Она украсила себя изящными серьгами-кафф и золотым браслетом на левом запястье. Темные локоны Дженнифер были собраны в гладкую прическу. Макияж актрисы был выполнен в классическом стиле и состоял из слоя туши на ресницах, дымчатых теней, черной подводки, румян и нежно-розовой помады.

Коннелли легко несла в руке черный клатч прямоугольной формы, в котором поместилось несколько вещей, необходимых ей во время этого особенного вечера. Звезда "Обещать — не значит жениться" с удовольствием позировала фотографам, демонстрируя стройную фигуру.

Дженнифер Коннелли Фото: Getty Images

Мероприятие модного бренда посетили многие знаменитости, включая Синтию Эриво, Ану де Армас, Нину Добрев, Марту Стюарт, Эллу Хант, Брэдли Купера, Ив Хьюсон, Эсте Хаим, Уиллу Фицджеральд, Аннабель Декстер-Джонс и других. Открытие магазина Louis Vuitton на 57-й улице носит временный характер, поскольку флагманский магазин бренда находится на длительной реконструкции.

Ранее, Фокус писал о том, что Дженнифер Коннелли показала идеальную фигуру в купальнике.