52-летняя Дженнифер Коннелли показала идеальную фигуру в купальнике (фото)

Звезда фильма "Игры разума" сейчас отдыхает на Капри вместе со своим мужем Полом Беттани.

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52-летняя Дженнифер Коннелли продемонстрировала свою подтянутую фигуру в черном бикини. Звезда фильма "Реквием по мечте" и сериала "Сквозь снег" сейчас отдыхает на яхте у берегов Капри со своим мужем Полом Беттани. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса выглядела невероятно молодо, расслабляясь в море и на шезлонге. К ней присоединился ее муж Пол Беттани, звезда "Мстителей".

Дженнифер Коннелли и Пол Беттани на отдыхе

Дженнифер и Пол женаты уже 20 лет. Свадьбу они сыграли на скромной семейной церемонии в Шотландии.

У пары двое детей: Стеллан, 19 лет, и Агнес, 14 лет. Также у Дженнифер Коннелли есть 26-летний сын Кай от ее бывшего бойфренда, фотографа Дэвида Дугана.

Но судя по всему, пара решила отдохнуть без детей.

Браку Дженнифер и Пола предшествовала романтическая история. Беттан и рассказывал в интервью, что влюбился в Коннелли, когда увидел ее в фильме "Однажды в Америке". Тогда они оба были подростками, но Пол поклялся жениться на ней. Это была первая роль Дженнифер, после она снималась в сказочном фильме "Лабиринт", где ее напарником был Дэвид Боуи.

Сам Пол начал свою карьеру на несколько лет позже Коннелли. Его первой ролью был один из эпизодов популярного сериала "Чисто английское убийство".

Дженнифер Коннелли и Пол Беттани Фото: Instagram jennifer.connelly

Но Пол и Джен встретились только 14 лет спустя, на съемках фильма "Игры разума" в 2000 году.

Пол вспоминал, что его влечение к будущей жене было "мгновенным".

"Я никогда раньше не был так близок с такой красивой девушкой. Я помню, как подумал: "Держу пари, каждый мужчина, которого она когда-либо встречала, пытался с ней флиртовать", — рассказывал он в интервью.

Их роман начался после терактов 11 сентября, когда Пол понял, что слишком беспокоится о Дженнифер, чтобы быть вдали от нее.

Он сделал ей предложение еще до того, как они начали встречаться, и переехал к ней в Нью-Йорк, где они живут и сейчас.

Напомним, так как сейчас сезон отпусков, в отпуск в Италию уехала еще одна пара знаменитостей. Джо Манганьелло и София Вергара проводят июль, путешествуя по побережью. Там актриса отпраздновала свой 51 день рождения и снимком в ярком купальнике отметила 30 миллионов подписчиков в Instagram.