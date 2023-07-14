52-річна Дженніфер Коннеллі показала ідеальну фігуру в купальнику (фото)

Зірка фільму "Ігри розуму" зараз відпочиває на Капрі разом зі своїм чоловіком Полом Беттані.

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52-річна Дженніфер Коннеллі продемонструвала свою підтягнуту фігуру в чорному бікіні. Зірка фільму "Реквієм за мрією" і серіалу "Крізь сніг" зараз відпочиває на яхті біля берегів Капрі зі своїм чоловіком Полом Беттані. Про це пише Daily Mail.

Акторка мала неймовірно молодий вигляд, розслабляючись у морі та на шезлонгу. До неї приєднався її чоловік Пол Беттані, зірка "Месників".

Дженніфер Коннеллі та Пол Беттані на відпочинку

Дженніфер і Пол одружені вже 20 років. Весілля вони зіграли на скромній сімейній церемонії в Шотландії.

У пари двоє дітей: Стеллан, 19 років, і Агнес, 14 років. Також у Дженніфер Коннеллі є 26-річний син Кай від її колишнього бойфренда, фотографа Девіда Дугана.

Але судячи з усього, пара вирішила відпочити без дітей.

Шлюбу Дженніфер і Пола передувала романтична історія. Беттані і розповідав в інтерв'ю, що закохався в Коннеллі, коли побачив її у фільмі "Одного разу в Америці". Тоді вони обидва були підлітками, але Пол присягнувся одружитися з нею. Це була перша роль Дженніфер, потім вона знімалася в казковому фільмі "Лабіринт", де її напарником був Девід Бові.

Сам Пол почав свою кар'єру на кілька років пізніше за Коннеллі. Його першою роллю був один з епізодів популярного серіалу "Чисто англійське вбивство".

Дженніфер Коннеллі та Пол Беттані Фото: Instagram jennifer.connelly

Але Пол і Джен зустрілися тільки 14 років потому, на зйомках фільму "Ігри розуму" 2000 року.

Пол згадував, що його потяг до майбутньої дружини був "миттєвим".

"Я ніколи раніше не був таким близьким із такою красивою дівчиною. Я пам'ятаю, як подумав: "Б'юся об заклад, кожен чоловік, якого вона коли-небудь зустрічала, намагався з нею фліртувати", — розповідав він в інтерв'ю.

Їхній роман почався після терактів 11 вересня, коли Пол зрозумів, що надто хвилюється за Дженніфер, щоб бути далеко від неї.

Він зробив їй пропозицію ще до того, як вони почали зустрічатися, і переїхав до неї в Нью-Йорк, де вони живуть і зараз.

Нагадаємо, оскільки зараз сезон відпусток, у відпустку в Італію поїхала ще одна пара знаменитостей. Джо Манганьєлло і Софія Вергара проводять липень, подорожуючи узбережжям. Там актриса відсвяткувала свій 51 день народження і знімком у яскравому купальнику відзначила 30 мільйонів підписників в Instagram.