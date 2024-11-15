Дженніфер Коннеллі з'явилися на відкритті нового магазину Louis Vuitton (фото)

Зірка фільму "Ігри розуму" останнім часом не так часто з'являється на публіці. На зірковому заході люксового бренду Дженніфер Коннеллі в гламурній сукні продемонструвала струнку фігуру.

Американська кіноактриса Дженніфер Коннеллі ввечері 14 листопада блищала на зоряному відкритті нового магазину Louis Vuitton на 57-й вулиці в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

53-річна зірка серіалу "Найкращий стрілець: Маверік" привернула увагу, вдягнувши напівпрозору мінісукню у відтінках чорного, білого і помаранчевого зі шкіряними короткими рукавами. Свій гламурний образ вона доповнила парою чорних вінтажних туфель на підборах з товстими ремінцями і металевими заклепками, а також жовтим шовковим шарфом-накидкою. Зірка обрала мінімум аксесуарів, щоб її вбрання стало головним акцентом. Вона прикрасила себе витонченими сережками-кафф і золотим браслетом на лівому зап'ясті. Темні локони Дженніфер були зібрані в гладку зачіску. Макіяж акторки був виконаний у класичному стилі і складався з шару туші на віях, димчастих тіней, чорної підводки, рум'ян і ніжно-рожевої помади.

Коннеллі легко несла в руці чорний клатч прямокутної форми, в якому помістилося кілька речей, необхідних їй під час цього особливого вечора. Зірка "Обіцяти — не означає одружитися" із задоволенням позувала фотографам, демонструючи струнку фігуру.

Дженніфер Коннеллі Фото: Getty Images

Захід модного бренду відвідали багато знаменитостей, включно з Синтією Еріво, Ану де Армас, Ніною Добрев, Мартою Стюарт, Еллою Хант, Бредлі Купером, Ів Г'юсон, Есте Гаїм, Віллою Фіцджеральд, Аннабель Декстер-Джонс та іншими. Відкриття магазину Louis Vuitton на 57-й вулиці має тимчасовий характер, оскільки флагманський магазин бренду перебуває на тривалій реконструкції.

Раніше, Фокус писав про те, що Дженніфер Коннеллі показала ідеальну фігуру в купальнику.