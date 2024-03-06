53-річна Дженніфер Коннеллі в міні-спідниці відвідала модний показ Louis Vuitton у Парижі (фото)

Актриса на зірковий захід прийшла зі своїм чоловіком. Вони одружені вже понад два десятиліття.

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Американська акторка, лауреатка премії "Оскар", BAFTA і "Золотий глобус" Дженніфер Коннеллі разом зі своїм чоловіком, актором Полом Беттані, 5 березня ввечері відвідали показ Louis Vuitton у межах Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

53-річна Дженніфер була одягнена в ефектну смугасту сорочку з довгими рукавами, заправлену в блискучу чорну спідницю з білими кишенями.

Свій образ вона доповнила об'ємною білою сумочкою Louis Vuitton і чорними туфлями на високих підборах. Волосся вона розпустила, зробивши проділ посередині. Знаменитість нанесла вечірній макіяж, підкресливши густі брови.

Актриса Дженніфер Коннелліна на показі Louis Vuitton у Парижі Фото: Getty Images

Її чоловік, 52-річний Пол, мав гарний вигляд у гладкому чорному костюмі та кофті. Він був одягнений в елегантні чорні лаковані туфлі. Свій образ актор доповнив окулярами в чорній оправі.

Дженніфер Коннеллі з чоловіком Полом Беттані на показі Louis Vuitton Фото: Getty Images

На зірковому заході Дженніфер і Пол приєдналися до Емми Стоун, Сари Полсон і Джемми Чан.

Дженніфер Коннеллі та Емма Стоун на показі Louis Vuitton Фото: Getty Images

Дженніфер і Пол одружені вже понад два десятиліття. Вони зустрілися на зйомках фільму "Ігри розуму" ще 2001 року. У пари є син Стеллан, 21 рік, і дочка Агнес, 12 років, а в акторки є син Кай, 26 років, від її попередніх стосунків із фотографом Девідом Дуганом.

У 2023 році Дженніфер з'явилася в новозеландській чорній комедії "Погана поведінка", а пізніше цього ж року вона знялася в американському науково-фантастичному серіалі "Темна матерія".

Американський драматичний фільм Пола "Тут" також вийде пізніше цього року, а його біографічний фільм про Енді Воргола, в якому він зіграє Енді, перебуває на стадії постпродакшену.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що акторка Сієнна Міллер після народження дитини з'явилася на показі Сhloe в Парижі. Міллер народила дівчинку від бойфренда Олі Гріна в січні 2024 року.