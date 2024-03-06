Сієнна Міллер після народження дитини з'явилася на показі Сhloe в Парижі (фото)

У фотомоделі було багато романів. Міллер народила дівчинку від бойфренда Олі Гріна в січні 2024 року.

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Британська та американська актриса, фотомодель Сієнна Міллер ще раз довела, чому вона королева стилю бохо-шик. Після народження доньки вона вперше вийшла у світ і з'явилася на Тижні моди в Парижі, повідомляє Рeople.

42-річна акторка була присутня на показі модного дому Сhloe, сидячи в першому ряду в шикарному і жіночному образі від лейблу, що включав широку чорну куртку в байкерському стилі з великими накладними кишенями та романтичну білу сукню-комбінацію з мереживним оздобленням, що відверто прилягала до тіла.

Сієнна Міллер на показі модного дому Сhloe Фото: Getty Images

Свій образ актриса доповнила шкіряними коричневими босоніжками на дуже високій танкетці, чорними сонцезахисними окулярами і стильною маленькою чорною сумочкою. Її світле волосся вільними хвилями спадало по плечах. Фотомодель нанесла легкий макіяж.

Сієнна Міллер у Парижі Фото: Getty Images

Востаннє фанати бачили Міллер на Тижні моди в Лондоні у вересні минулого року, коли вагітна актриса відвідала показ мод Vogue World.

Що відомо про особисте життя Сієнни Міллер

Сієнна Роуз Діана Міллер — британо-американська акторка і фотомодель. Народилася 28 грудня 1981 року в Нью-Йорку. У 2004 році під час кастингу для фільму "Красунчик Алфі, або чого хочуть чоловіки" Сієнна познайомилася з британським актором Джудом Лоу, через деякий час вони оголосили про свої заручини. Але в серпні 2005 року вони розлучилися після того, як стало відомо, що Джуд зрадив Сієну з нянею своїх дітей від першого шлюбу.

Мала стосунки з уельським актором Рісом Івансом, але відкинула його пропозицію про заміжжя. У 2008 році у Міллер був широко розрекламований роман із одруженим актором Бальтазаром Гетті. У листопаді 2009 року Сієнна відновила стосунки з Джудом. Однак у лютому 2011 року пара знову розлучилася.

У березні 2011 року Сієнна почала зустрічатися з актором Томом Старріджем. У грудні 2011 пара заручилася. У пари є дочка — Марлоу Оттолін Лейнг Старрідж. Влітку 2015 року Міллер і Старрідж розлучилися. З 2019 по 2020 роки актриса зустрічалася з галеристом Лукасом Цвірнером. З лютого 2022 року Сієнна перебуває у стосунках з манекенником і актором Олі Гріном. У січні 2024 року Міллер народила від нього доньку.

Раніше, 4 січня, повідомлялося, що Сієнна Міллер народила другу дитину. 42-річна актриса народила дівчинку. І вже 3 січня вийшла з малятком на її першу прогулянку.