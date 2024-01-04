42-річна актриса народила дівчинку. І вже 3 січня вийшла з малятком на її першу прогулянку.

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Сієнна Міллер народила другу дитину. 42-річна акторка та її 27-річний хлопець Олі Грін уже вийшли на першу прогулянку з малятком. Про це пише Daily Mail.

У Сієнни вже є 10-річна донька Марлоу від попередніх стосунків із 38-річним актором Томом Старріджем.

Сієнна гуляла з малятком, ім'я якого поки що не називають, у пальто кольору хакі та джинсовому комбінезоні, а доньку несла в дизайнерській переносці Artipoppe вартістю 3300 фунтів стерлінгів. Рюкзак для малюків виготовляється з вовни вікуньї та волокон тутового дерева.

Сієнна Міллер з бойфрендом і новонародженою донькою

Про вагітність Сієнни стало відомо під час пляжного відпочинку в серпні.

У грудні Сієнна з'явилася на обкладинці Vogue, вперше розповівши про свою вагітність і розповівши, що в неї буде дівчинка. Для фото вона позувала з донькою Марлоу і своїм бойфрендом.

Сієнна відверто розповіла про свою вагітність і, що вона була "незапланованою", але зізналася, що почувається "більш психологічно підготовленою", ніж зі своїм первістком.

Сієнна також сказала, що вона боролася зі своїми власними упередженнями щодо того, щоб бути немолодою матір'ю, і їй потрібно навчитися перестати жартувати через це.

Акторка поки не розповідала про те, як пройшли її другі пологи, але вона зізналася, що поява на світ її доньки Марлоу була зовсім не такою, як вона очікувала. Вона хотіла "природних" пологів, а її 44-річна сестра Саванна, яка кілька разів народжувала вдома, була її доулою.

Але замість цього її відвезли в лікарню, після чого послідували 27 годин виснажливих пологів.

Сієнні зробили екстрений кесарів розтин, який вона назвала дестабілізуючим досвідом.

Сієнна Міллер з бойфрендом і новонародженою донькою

Раніше Сієнна зустрічалася з Джудом Лоу.

З Олі вона зустрічається з 2021 року, він на 15 років молодший за неї. Акторка розповіла, що вони познайомилися на вечірці на честь Геловіна, влаштованій спільним другом.

Вони цілувалися під час першої зустрічі, але потім Сієнна взяла перерву. Олі був наполегливий і зрештою переконав її сходити на побачення, і Міллер взяла з собою свою подругу Емілі Блант як групу підтримки. Але та пізніше згадувала, що відразу ретирувалася, коли побачила, що Олі налаштований серйозно і у пари намічаються стосунки.

Олі, який також є актором, нещодавно з'являвся в останньому сезоні популярного серіалу "Корона", де грав Руперта Фінча, університетського друга Кейт Міддлтон.

Будучи вагітною, Сієнна Міллер з'явилася в оригінальному вбранні, що оголює живіт, на червоній доріжці заходу Vogue World у Лондоні.