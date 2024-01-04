42-летняя актриса родила девочку. И уже 3 января вышла с малышкой на ее первую прогулку.

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Сиенна Миллер родила второго ребенка. 42-летняя актриса и ее 27-летний парень Оли Грин уже вышли на первую прогулку с малышкой. Об этом пишет Daily Mail.

У Сиенны уже есть 10-летняя дочь Марлоу от предыдущих отношений с 38-летним актером Томом Старриджем.

Сиенна гуляла с малышкой, имя которой пока не называют, в пальто цвета хаки и джинсовом комбинезоне, а дочку несла в дизайнерской переноске Artipoppe стоимостью 3300 фунтов стерлингов. Рюкзак для малышей изготавливается из шерсти викуньи и волокон тутового дерева.

Сиенна Миллер с бойфрендом и новорожденной дочкой

О беременности Сиенны стало известно во время пляжного отдыха в августе.

В декабре Сиенна появилась на обложке Vogue, впервые рассказав о своей беременности и рассказав, что у нее будет девочка. Для фото она позировала с дочкой Марлоу и своим бойфрендом.

Сиенна откровенно рассказала о своей беременности и, что она была "незапланированной", но призналась, что чувствует себя "более психологически подготовленной", чем со своим первенцем.

Сиенна также сказала, что она боролась со своими собственными предубеждениями относительно того, чтобы быть немолодой матерью, и ей нужно научиться перестать шутить из-за этого.

Актриса пока не рассказывала о том, как прошли ее вторые роды, но она призналась, что появление на свет ее дочки Марлоу было совсем не таким, как она ожидала. Она хотела "естественных" родов, а ее 44-летняя сестра Саванна, которая несколько раз рожала дома была ее доулой.

Но вместо этого ее отвезли в больницу, после чего последовали 27 часов изнурительных родов.

Сиенне сделали экстренное кесарево сечение, которое она назвала дестабилизирующим опытом.

Сиенна Миллер с бойфрендом и новорожденной дочкой

Ранее Сиенна встречалась с Джудом Лоу.

С Оли она встречается с 2021 года, он на 15 лет младше ее. Актриса рассказала, что они познакомились на вечеринке в честь Хэллоуина, устроенной общим другом.

Они целовались при первой встрече, но потом Сиенна взяла перерыв. Оли был настойчив и в итоге убедил ее сходить на свидание и Миллер взяла с собой свою подругу Эмили Блант в качестве группы поддержки. Но та позже вспоминала, что сразу ретировалась, когда увидела, что Оли настроен серьезно и у пары намечаются отношения.

Оли, который также является актером, недавно появлялся в последнем сезоне популярного сериала "Корона", где играл Руперта Финча, университетского друга Кейт Миддлтон.

Будучи беременной, Сиенна Миллер появилась в оригинальном наряде, обнажающем живот на на красной дорожке мероприятия Vogue World в Лондоне.