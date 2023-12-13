Беременная Сиенна Миллер появилась на обложке Vogue

Актриса ждет второго ребенка от своего бойфренда Оли Грина.

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Сиенна Миллер, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, стала звездой зимнего выпуска Vogue. Актриса ждет второго ребенка. И во время интервью она случайно раскрыла пол своего будущего малыша.

Хотя она была на виду у публики половину своей жизни, актриса Сиенна Миллер по-прежнему пользуется всеобщим восхищением во всем мире.

Сиенна Миллер

Особенно сейчас, когда 41-летняя Миллер ждет второго ребенка от своего 27-летнего бойфренда Оли Грина. У Сиенны уже есть дочь Марлоу от актера Тома Старриджа.

Сиенна Миллер и Оли Грин

Но теперь ребенок уже на подходе, сказала Сиенна, что она борется со своими собственными предубеждениями о том, что она не юная мать, и ей нужно научиться перестать из-за этого шутить.

"Мне бы хотелось дойти до того момента, когда я не буду чувствовать необходимости шутить о том, что я старше и у меня есть ребенок", — откровенно говорит она.

А в видео, которое она сняла для Vogue, Сиенна рассказала, что беременность была незапланированной.

"Мне очень повезло. Я не пыталась забеременеть. Это стало для меня полной неожиданностью", — призналась актриса.

Сиенна Миллер

О том, что на этот раз изменилось, она сказала: "У меня есть ожидания там, где раньше у меня их не было. Я чувствую себя гораздо более подготовленной психологически, чем был с Марлоу".

Многие друзья актрисы и фотомодели публикуют информацию в ее профиле, в том числе ее близкая подруга Эмили Блант, которая рассказывает, что Грин идеально подходит Миллер.

"Я вижу в нем так много от нее… в той свободолюбивой, любопытной, бесхитростной черте, которая у него есть. Он из тех парней, которых можно взять с собой куда угодно, и он всем понравится", — говорит Блант.

По словам Эмили, Сиенна уже давно хотела еще одного ребенка.

А во время интервью Миллер случайно проговорилась, что ждет девочку.

На вопрос, рада ли Марлоу стать старшей сестрой, Миллер переспросила: "Иметь сестру?". Младшая сестра? О, пол раскрылся случайно. У меня будет девочка".

Сиенна Миллер с дочкой Марлоу

Первого ребенка Сиенна родила благодаря кесаревому сечению, что было для нее неожиданностью, потому что она готовилась к естественным родам. Так что сейчас актриса надеется, что малышка появится на свет естественным путем.

Напомним, с Оли Грином Сиенна встречается с 2021 года. Он младше нее на 15 лет. Когда Оли исполнилось 27 лет, она пошутила, что наконец-то не в отношениях с 26-летним юношей.

Ранее у нее был долгий роман с Джудом Лоу, но пара рассталась, когда Джуд изменил ей с няней своих детей.

После у нее был роман с актером Рисом Ивансом, за которого она отказалась выйти замуж и с отношения с актером Балтазаром Гетти.

Недавно Сиенна Миллер в эффектном наряде от Schiaparelli появилась на красной дорожке мероприятия Vogue World в Лондоне.