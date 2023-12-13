Беременная Сиенна Миллер появилась на обложке Vogue
Актриса ждет второго ребенка от своего бойфренда Оли Грина.
Сиенна Миллер, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, стала звездой зимнего выпуска Vogue. Актриса ждет второго ребенка. И во время интервью она случайно раскрыла пол своего будущего малыша.
Хотя она была на виду у публики половину своей жизни, актриса Сиенна Миллер по-прежнему пользуется всеобщим восхищением во всем мире.
Особенно сейчас, когда 41-летняя Миллер ждет второго ребенка от своего 27-летнего бойфренда Оли Грина. У Сиенны уже есть дочь Марлоу от актера Тома Старриджа.
Но теперь ребенок уже на подходе, сказала Сиенна, что она борется со своими собственными предубеждениями о том, что она не юная мать, и ей нужно научиться перестать из-за этого шутить.
"Мне бы хотелось дойти до того момента, когда я не буду чувствовать необходимости шутить о том, что я старше и у меня есть ребенок", — откровенно говорит она.
А в видео, которое она сняла для Vogue, Сиенна рассказала, что беременность была незапланированной.
"Мне очень повезло. Я не пыталась забеременеть. Это стало для меня полной неожиданностью", — призналась актриса.
О том, что на этот раз изменилось, она сказала: "У меня есть ожидания там, где раньше у меня их не было. Я чувствую себя гораздо более подготовленной психологически, чем был с Марлоу".
Многие друзья актрисы и фотомодели публикуют информацию в ее профиле, в том числе ее близкая подруга Эмили Блант, которая рассказывает, что Грин идеально подходит Миллер.
"Я вижу в нем так много от нее… в той свободолюбивой, любопытной, бесхитростной черте, которая у него есть. Он из тех парней, которых можно взять с собой куда угодно, и он всем понравится", — говорит Блант.
По словам Эмили, Сиенна уже давно хотела еще одного ребенка.
А во время интервью Миллер случайно проговорилась, что ждет девочку.
На вопрос, рада ли Марлоу стать старшей сестрой, Миллер переспросила: "Иметь сестру?". Младшая сестра? О, пол раскрылся случайно. У меня будет девочка".
Первого ребенка Сиенна родила благодаря кесаревому сечению, что было для нее неожиданностью, потому что она готовилась к естественным родам. Так что сейчас актриса надеется, что малышка появится на свет естественным путем.
Напомним, с Оли Грином Сиенна встречается с 2021 года. Он младше нее на 15 лет. Когда Оли исполнилось 27 лет, она пошутила, что наконец-то не в отношениях с 26-летним юношей.
Ранее у нее был долгий роман с Джудом Лоу, но пара рассталась, когда Джуд изменил ей с няней своих детей.
После у нее был роман с актером Рисом Ивансом, за которого она отказалась выйти замуж и с отношения с актером Балтазаром Гетти.
Недавно Сиенна Миллер в эффектном наряде от Schiaparelli появилась на красной дорожке мероприятия Vogue World в Лондоне.