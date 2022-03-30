У Рамзана Кадырова обнаружили виллу в Дубае, - УП

Именно туда летал шикарный аэробус главы Чеченской республики 14 раз только в 2021-2022 годах, иногда и с рэпером Тимати на борту

У главы Чеченской республики Рамазана Кадырова обнаружилась шикарная вилла в Дубай, ОАЭ. Расположена она на известном искусственном острове Палм-Джумейра, где также расположен шикарный отель "Атлантис" и несколько аквапарков. Расследование провели журналисты "Украинской правды", причем при помощи своих читателей, которые и сделали несколько снимков виллы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Что известно о вилле

Вилла Кадырова под номером 21 имеет удобное расположение и находится на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Самый дешевый номер здесь стоит 700 долларов в сутки, аренда виллы обойдется в три тысячи долларов. Есть на территории отеля и частные виллы, в число которых входит и дом Кадырова.

[ + – ] Вилла Кадырова на острове Палм-Джумейра Фото: УП

Обнаружили его просто: по геотегам. В гости в главе Чеченской республики часто приезжали друзья, среди которых Заур Таймасханов, старший офицер подразделения "СОБР Терек" Российской Федерации; заместитель Кадырова Адам Делимханов, представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов и даже Майк Тайсон, который встречался с Кадыровым в 2017 году.

[ + – ] Майк Тайсон в гостях у Кадрова на его вилле в ОАЭ Фото: УП

А также его многочисленные гости из ОАЭ. Например в том же, 2017 году телеканал "Грозный" сообщал о встрече Кадырова в Дубае с руководителем одной из крупнейших местных строительных компаний. Встреча состоялась именно на вилле Кадырова.

[ + – ] Встреча Кадырова с застройщиками из ОАЭ на его вилле Фото: УП

Как и в 2021 году, когда Рамзан снова встречался с застройщиками на этой же вилле, но на этот раз в кадр попали даже его семейные фото.

[ + – ] Вилла Кадырова в Дубай и его семейные фото Фото: УП

С начала войны в Украине Рамзан Кадыров несколько раз утверждал, что уже приезжал в Украину, последний раз он даже в доказательства этого продемонстрировал, как совершает намаз у заправки, которая к слову оказалась российской, от компании "Роснефть".

[ + – ] Рамзан Кадыров совершает намаз у заправки "Роснефть" Фото: скриншот

Журналисты подозревают, что на самом деле глава республики не покидал Чечню, а вот его семья вполне может находиться в Дубай. Они попросили своих читателей навестить виллу Кадырова и сделать несколько снимков.

[ + – ] Снимки виллы Кадырова, сделанные читателями "УП" Фото: УП [ + – ] Снимки виллы Кадырова, сделанные читателями "УП" Фото: УП

Оказалось, что рядом расположен гостевой домик, где постоянно проживают несколько охранников Кадырова, а за "большим домом" присматривает его официальный советник и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов. Который частенько выкладывает фото с террасы с видом на отель "Атлантис".

[ + – ] Советник Рамзана Кадырова Турко Даудов (справа) на вилле начальника с видом на отель "Атлантис" Фото: Соцсети

Также у виллы припаркован Rolls-Royce.

Что известно о самолете

Но для того, чтобы посещать виллу в Дубай требуется подходящий транспорт. Про него стало известно еще в 2017 году, когда снимок из салона опубликовал друг Рамзана – певец Тимати. "Когда тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната", — написал рэпер, дав ссылку на ныне закрытый аккаунт Кадырова.

[ + – ] Тимати в спальне Рамзана Кадырова Фото: Соцсети

Российские журналисты провели расследование и выяснили, что фото рэпера на кровати сделано на борту роскошного Airbus A319-133 стоимостью около 80 миллионов долларов.

Разрабатывала дизайн интерьера самолета британская Winch Design. Там были оборудованы гостиная, спальня, офис, ванная комната и переговорная на 12 человек. Салон был отделан кожей и мрамором.

[ + – ] Фото самолета Кадырова дизайнерской студии Winch Design Фото: Соцсети [ + – ] Фото самолета Кадырова дизайнерской студии Winch Design Фото: Соцсети

Борт был зарегистрирован не в Чечне, а на оффшорах на Бермудских островах.

Но, если верить данным Flightradar24, самолет только в 2017 году совершил 140 вылетов, 116 из которых завершились в Грозном. Указанный Airbus с бортовым номером VQ-BVQ принадлежит компании Edelweiss Avia Ltd., которая числится в официальном реестре юридических лиц Бермудских островов. Надо отметить, что регистрационные номера, начинающиеся с VQ-B обозначают, что самолет зарегистрирован именно на Бермудах. Впрочем, сейчас у лайнера новый регистрационный номер — VP-BPE

В период с 2021 по 2022 год этот борт совершил 14 перелетов из Чечни в ОАЭ. Последний раз он приземлялся в Дубай уже после начала войны в Украине – 26 февраля.

Откуда деньги?

В декларации о доходах главы Чечни о роскошном самолете в пользовании или в собственности не упоминается. Годовой доход Кадырова в 2015 году, согласно поданной декларации, составил 6 миллионов рублей, а в 2008-2014 годы — в среднем 4,2 миллиона рублей. Впрочем, в 2020 его доходы составляли уже 381 миллион рублей.

В 2011 году, на вопрос журналистов российского издания "Дождь" об "источниках финансирования", глава дотационного региона ответил, что не знает откуда берутся деньги.

"Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги", — процитировал Кадырова "Дождь".