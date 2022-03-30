У Рамзана Кадирова виявили віллу в Дубаї, — УП

Саме туди літав шикарний аеробус голови Чеченської республіки 14 разів лише у 2021-2022 роках, іноді і з репером Тіматі на борту.

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У глави Чеченської республіки Рамазана Кадирова виявилася розкішна вілла в Дубаї, ОАЕ. Розташована вона на відомому штучному острові Палм-Джумейра, де також розташований шикарний готель "Атлантіс" та кілька аквапарків. Розслідування провели журналісти "Української правди", причому за допомогою своїх читачів, які зробили кілька знімків вілли.

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Що відомо про віллу

Вілла Кадирова під номером 21 має зручне розташування та розташована на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Найдешевший номер тут коштує 700 доларів на добу, оренда вілли коштуватиме три тисячі доларів. Є на території готелю і приватні вілли, до яких входить і будинок Кадирова.

[ + – ] Вілла Кадирова на острові Палм-Джумейра Фото: УП

Виявили його просто: з геотегів. У гості до голови Чеченської республіки часто приїжджали друзі, серед яких Заур Таймасханов, старший офіцер підрозділу "СОБР Терек" Російської Федерації; заступник Кадирова Адам Делімханов, представник голови Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов і навіть Майк Тайсон, який зустрічався з Кадировим у 2017 році.

[ + – ] Майк Тайсон у гостях у Кадрова на його віллі в ОАЕ Фото: УП

А також його численні гості з ОАЕ. Наприклад, у тому ж 2017 році телеканал "Грозний" повідомляв про зустріч Кадирова в Дубаї з керівником однієї з найбільших місцевих будівельних компаній. Зустріч відбулася саме на віллі Кадирова.

[ + – ] Зустріч Кадирова із забудовниками з ОАЕ на його віллі Фото: УП

Як і 2021 року, коли Рамзан знову зустрічався із забудовниками на цій же віллі, але цього разу в кадр потрапили навіть його сімейні фото.

[ + – ] Вілла Кадирова в Дубаї та його сімейні фото Фото: УП

З початку війни в Україні Рамзан Кадиров кілька разів стверджував, що вже приїжджав в Україну, останній раз він навіть на докази цього продемонстрував, як робить намаз біля заправки, яка виявилася російською, від компанії "Роснефть".

[ + – ] Рамзан Кадиров робить намаз біля заправки "Роснефть" Фото: скриншот

Журналісти підозрюють, що насправді глава республіки не залишав Чечню, а ось його родина цілком може перебувати в Дубаї. Вони попросили своїх читачів відвідати віллу Кадирова та зробити кілька знімків.

[ + – ] Знімки вілли Кадирова, зроблені читачами "УП" Фото: УП [ + – ] Знімки вілли Кадирова, зроблені читачами "УП" Фото: УП

Виявилося, що поруч розташований гостьовий будиночок, де постійно проживають кілька охоронців Кадирова, а за "великим будинком" наглядає його офіційний радник та представник голови Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов. Який часто викладає фото з тераси з видом на готель "Атлантіс".

[ + – ] Радник Рамзана Кадирова Турко Даудов (праворуч) на віллі начальника з видом на готель "Атлантіс" Фото: Соцсети

Також біля вілли припарковано Rolls-Royce.

Що відомо про літак

Але для того, щоб відвідувати віллу в Дубаї, потрібен придатний транспорт. Про нього стало відомо ще у 2017 році, коли знімок із салону опублікував друг Рамзана – співак Тіматі. "Коли тебе вигнали з дому, але твій брат завжди має для тебе вільну кімнату", — написав репер, давши посилання на нині закритий акаунт Кадирова.

[ + – ] Тіматі у спальні Рамзана Кадирова Фото: Соцсети

Російські журналісти провели розслідування та з'ясували, що фото репера на ліжку зроблено на борту розкішного Airbus A319-133 вартістю близько 80 мільйонів доларів.

Розробляла дизайн інтер'єру літака британська компанія Winch Design. Там були обладнані вітальня, спальня, офіс, ванна кімната та переговорна на 12 осіб. Салон був оброблений шкірою та мармуром.

[ + – ] Фото літака Кадирова дизайнерської студії Winch Design Фото: Соцсети [ + – ] Фото літака Кадирова дизайнерської студії Winch Design Фото: Соцсети

Борт був зареєстрований не в Чечні, а в офшорах на Бермудських островах.

Але, якщо вірити даним Flightradar24, літак лише у 2017 році здійснив 140 вильотів, 116 з яких завершились у Грозному. Вказаний Airbus з бортовим номером VQ-BVQ належить компанії Edelweiss Avia Ltd., яка перебуває в офіційному реєстрі юридичних осіб Бермудських островів. Треба зазначити, що реєстраційні номери, що починаються з VQ-B, позначають, що літак зареєстрований саме на Бермудах. Втім, зараз у лайнера новий реєстраційний номер — VP-BPE

У період з 2021 по 2022 рік цей борт здійснив 14 перельотів із Чечні до ОАЕ. Востаннє він приземлявся в Дубаї вже після початку війни в Україні – 26 лютого.

Звідки гроші?

У декларації про доходи голови Чечні про розкішний літак у користуванні чи власності не згадується. Річний дохід Кадирова у 2015 році, згідно з поданою декларацією, становив 6 мільйонів рублів, а у 2008-2014 роки – у середньому 4,2 мільйони рублів. Втім, у 2020 році його доходи становили вже 381 мільйон рублів.

У 2011 році, на запитання журналістів російського видання "Дощ" про "джерела фінансування", голова дотаційного регіону відповів, що не знає, звідки беруться гроші.

"Аллах дає. Не знаю. Звідкись беруться гроші", — процитував Кадирова "Дощ".