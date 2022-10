У кабінеті Кадирова помітили боксерську грушу від Louis Vuitton за 175 тисяч доларів

Лімітована спортивна колекція була створена Карлом Лагерфельдом у 2014 році.

У кабінеті глави Чечні Рамзана Кадирова було помічено дуже дороге спортивне спорядження від Louis Vuitton. Про це написала журналістка Олена Мілашина.

У своєму кабінеті Кадиров зустрічався з генеральним директором Агентства стратегічних ініціатив (АСІ) Світланою Чупшевою.

Обговорювали питання інвестиційного розвитку Чеченської Республіки та домовилися налагодити тісне співробітництво щодо реалізації заходів соціальної підтримки сімей військовослужбовців.

Однак сюжет виявився значно цікавішим, коли уважні глядачі помітили деталі обстановки.

[ + – ] Боксерська груша за спиною Світлани Чупшевої Фото: Скриншот

[ + – ] Кофр і сумка від Louis Vuitton Фото: Скриншот

З'ясувлося, що Рамзан Кадиров є щасливим володарем лімітованого спортивного спорядження Louis Vuitton.

Колекцію The Icon and The Iconoclasts у 2014 році створили Карл Лагерфельд, Рей Кавакубо, Крістіан Лубутен та інші відомі дизайнери на честь 160-річчя модного будинку.

Так, Лагерфельд приклав руку до створення боксерської груші, боксерських рукавичок, тренувального мату, кофру та сумки для зберігання всього цього у фірмових кольорах і з логотипами Louis Vuitton.

[ + – ] Карл Лагерфельд з ексклюзивним спорядженням за 175 тисяч доларів Фото: Louis Vuitton

Вартість ексклюзивного спортивного спорядження — понад 175 тисяч доларів. Загалом таких боксерських груш було випущено лише 25 штук.

Нагадаємо, невдовзі після початку війни в Україні з'ясувалося, що Рамзану Кадирову належить шикарна вілла в Дубаї. Там постійно живуть його співробітники, які наглядають за нерухомістю і роблять численні селфі, тож знайти точне місце вілли не склало труднощів.

Також з’ясувалося, що голові Чечні належить розкішний Airbus A319-133 вартістю приблизно 80 мільйонів доларів, зареєстрований на Бермудах. Саме на ньому Кадиров відвідував свою віллу в Дубаї.