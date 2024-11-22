Джейк Пол і Майк Тайсон відсторонені від боксу після скандального бою в Техасі

Бій завершився перемогою Пола за одноголосним рішенням суддів після восьми раундів. Але фанати залишилися незадоволені шоу.

Джейк Пол і Майк Тайсон були офіційно відсторонені від боксу після їхнього скандального бою в Техасі 15 листопада. Багато фанатів боксу чекали на повернення Майка на ринг, але бій був малоактивним і викликав масу критики з боку шанувальників. Про це пише Daily Mail.

У Техаському департаменті ліцензування та регулювання діє правило, згідно з яким кожен боєць повинен відпочивати протягом трьох днів після кожного раунду.

Бій на стадіоні AT&T тривав вісім раундів, а це означає, що жодному з бійців не дозволяється брати участь у змаганнях протягом 24 днів.

Бій між Майком Тайсоном і Джейком Полом Фото: Getty Images

Боксер, колишній блогер Джейк Пол, здобув перемогу за очками над 58-річним ветераном боксу Тайсоном у не надто вражаючому поєдинку.

Шоу викликало обурення серед деяких шанувальників боїв — як до, так і після того, як Тайсон ледве завдавав ударів Полу протягом восьми двохвилинних раундів.

27-річна зірка соціальних мереж контролював хід бою з Тайсоном, який на 31 рік старший за нього, і після бою Джейк Пол зізнався, що зізнався, що міг завершити бій нокаутом.

"Мені шкода, що я не нокаутував його", — заявив Пол і зізнався, що пом'якшив удари, побачивши, що його легендарний супротивник слабшає під час бою.

"Після того, як я побачив, що він втомився, я не хотів заподіювати йому занадто багато болю, але я хотів, щоб фанати отримали хороший досвід. Але був момент, коли моя агресія і жорстокість пішли, коли мене не били. Я люблю Майка", — продовжив він.

Повідомляється, що за бій Джейк Пол отримав 40 мільйонів доларів, тоді як гонорар Залізного Майка становив 20 мільйонів доларів.

Бій між Майком Тайсоном і Джейком Полом Фото: Getty Images

Ця перемога довела рекорд Пола в професійному боксі до 11-1 (єдиної поразки він зазнав від Томмі Ф'юрі в лютому минулого року), і поки незрозуміло, що чекає на 27-річного спортсмена далі.

Багато хто був здивований, що бій узагалі був санкціонований після того, як його спочатку відклали в червні через загострення виразки у Тайсона під час перельоту через усю країну.

Минулого тижня Тайсон заявив, що він ледь не загинув у тому літаку і в кінцевому підсумку переніс вісім переливань крові, поки відновлювався після інциденту.

Тож не дивно, що Пол був фаворитом на перемогу над Тайсоном, який уже кілька десятиліть був не в найкращій формі.

Ринг-герл Сідні Томас стала головною зіркою бою між Тайсоном і Полом Фото: Instagram Sydney Thomas

Нагадаємо, бій Майка Тайсона і Джейка Пола здався фанатам настільки нудним, що вони більше уваги звернули на ринг-гьорл Сідні Томас, яка прокинулася справжньою зіркою після бою.