Бій Тайсона і Джейка Пола зробив зіркою ринг-герл: у чому секрет професії (відео)

Сідні Томас сама займається боксом, але поки що її професію показувати на рингу номери раундів критикують феміністки та борці за права жінок.

Ринг-герл Сідні Томас стала зіркою після своєї появи на бою Майка Тайсона проти Джейка Пола. Це спірна професія, яку часто порівнюють зі стриптизом, бо іноді дівчата з табличками-анонсами раундів виходять на ринг у дуже відвертому вбранні. Daily Mail розповів про цю професію, яка з'явилася 1965 року і останнім часом викликає справжню бурю критики.

Сідні Томас стала головною зіркою бою між Майком Тайсоном і Джейком Полом

Коли 15 листопада Майк Тайсон і Джейк Пол вийшли на стадіон AT&T у Техасі, сенсація YouTube і легендарний боксер незабаром опинилися в тіні висхідної зірки боксу — ринг-герл Сідні Томас.

20-річна спортсменка, яка провела свій перший бій у Пуерто-Ріко всього місяць тому, опинилася в центрі уваги в довгоочікуваному бою на Netflix Live.

Ринг-герл Сідні Томас Фото: Instagram Sydney Thomas

Хоча спортивні вболівальники в соціальних мережах розкритикували цей поєдинок, назвавши його "нудним", Сідні визнали "справжнім переможцем", і вона вже набрала понад 600 000 передплатників в Instagram.

Її "приголомшливий" успіх, що стався за одну ніч, пролив світло на елітний і надзвичайно прибутковий світ дівчат на рингу, де напівоголені моделі можуть заробити тисячі доларів, потримавши таблички з анонсами раундів лише на одному поєдинку.

Сідні Томас Фото: Instagram Sydney Thomas

Професія зарекомендувала себе як портал до успіху в індустрії краси, даючи змогу тим, хто бере в ній участь, почати кар'єру у сфері впливу, OnlyFans і привернути увагу керівників телебачення до таких шоу, як "Острів кохання".

Однак ця професія є надзвичайно конкурентною, і останніми роками не вщухають суперечки щодо того, чи є це "сексистською" практикою, причому деякі закликають узагалі заборонити цю посаду після того, як аналогічні посади в інших видах спорту, як-от дартс і "Формула-1", були скасовані. Ще однією складністю роботи є знаходження в ідеальній фізичній формі для виходу на ринг у відвертих вбраннях, що вимагає суворої дієти та режиму вправ.

Що відомо про професію ринг-герл

За даними Sportskeeda, дівчата на рингу можуть заробляти до 4000 фунтів стерлінгів за бій, тоді як робота як моделі, угоди з брендами та рекламні контракти, супутні цій діяльності, можуть принести їм набагато більше.

Статки однієї з найвідоміших у світі ринг-герл, Кортні Келлар Хартенштейн, оцінюються приблизно в 4 мільйони фунтів стерлінгів, що частково зумовлено її кар'єрою в модельному бізнесі. Вона з'являлася на обкладинках журналів на кшталт Maxim, Cigar Snob і Fashion Stars. І вийшла заміж за зірку НБА Айзея Хартенштейна.

Кортні Келлар Хартенштейн

Тим часом статки Бріттні Палмер як дівчини на рингу UFC, моделі та артистки оцінювали в 4,1 мільйона фунтів стерлінгів до виходу на пенсію в грудні 2023 року.

Бріттні Палмер, ринг-герл UFC

Звичайно, зарплати у новачків або дівчат, які обслуговують менш відомі матчі, набагато нижчі.

25-річна Аполлонія Ллевеллін, модель із Великої Британії, розповіла, що їй платили 900 фунтів стерлінгів за матч, коли вона працювала в боксерському промоушені Misfits компанії KSI, але вона погодилася на цю роль через популярність, яку вона їй дала, а не через зарплату.

Раніше вона розповідала виданню Business Insider, що коли їй було 16 або 17 років, їй платили 100 фунтів стерлінгів за один вечір на благодійних боксерських вечорах Ultimate White Collar, які проводили в усій Великій Британії.

Аполлонія Ллевеллін

Однак річний дохід UFC Ring Girls може становити мільйони.

Дебати про те, скільки отримують дівчата на рингу, в минулому викликали суперечки, і деякі представники галузі стверджували, що їм платять більше, ніж жінкам-боксерам.

Ронда Раузі з UFC викликала суперечки, коли заявила: "Як ви думаєте, її ходіння по колу коштує більше за мій бій? Або дівчатам на рингу платять занадто багато, або бійцям платять недостатньо".

Ринг-герл Аріанні Селеста у відповідь назвала Раузі "великою хуліганкою" і сказала: "Я думаю, люди не розуміють, яка це праця — бути моделлю".

"Намагатися бути живим манекеном і змушувати клієнтів приміряти на тебе мільйон різних вбрань... Це не так просто, як здається... Мало хто про це зрозуміє, якщо тільки вони не опиняться на моєму місці", — повідомила ображена Аріанні. Її називають "найвідомішою" ринг-герлз у світі, і вона використовувала свою вражаючу армію шанувальників для просування своєї кар'єри на OnlyFans.

Аріанні Селеста, ринг-герл UFC

Хоча робота ринг-герлз сама по собі прибуткова, для деяких у цій ролі бокс став лише початком успіху.

Роль дівчини на рингу поєднується з появою на популярних телеканалах, спілкуванням зі знаменитостями і можливостями в соціальних мережах, що часто означає початок кар'єри у сфері впливу. Багато ринг-герл самі починають займатися боксом, або боротьбою. Так, Ебейн Бріджес стала чемпіонкою світу.

Як стають ринг-герл

Ring girl Аполлонія Ллевеллін розповіла, що професія ринг-герлз завжди була дуже конкурентною і вибірковою через обмежену кількість матчів і певний опір самій ідеї.

За даними JobsInSports, дівчата на рингу повинні мати "підтягнуту фігуру, впевненість у собі, професіоналізм і харизму", а також щирий інтерес до спорту.

На сайті сказано, що майбутні ринг-герл мають бути в ідеальній формі, вміти спілкуватися з публікою і могли зберігати впевненість у присутності галасливого натовпу.

Ринг-герлз UFC

Дівчата на рингу часто мають досвід роботи в рекламній сфері або як моделі, завдяки якому вони можуть розвивати портфоліо і свою присутність у соціальних мережах.

Щоб отримати роботу, моделі можуть спілкуватися з промоутерами, зв'язуватися з агентствами, які підбирають ринг-герл, а також відвідувати заходи UFC і MMA, щоб довести свою любов до спорту.

Для великих боїв ринг-герлз зазвичай відбирають через агентство або на кастингу.

Бріттні Палмер, ринг-герл UFC Фото: Instagram Brittney Palmer

Раніше в інтерв'ю Business Insider Аполлонія Ллевеллін сказала: "Моя порада тим, хто збирається цим зайнятися, — підписати контракт з агентством, оскільки вони можуть допомогти вам отримати необхідні контакти. Я б почала з невеликих благодійних боїв. Так я дізналася ази і підготувалася до більших боїв".

Критика ринг-герл

Останніми роками ідея "дівчини на рингу" викликала суперечки: дехто назвав її "сексистською" і "застарілою". Опозиція посилилася після того, як гарненькі дівчата у відвертих вбраннях перестали з'являтися на змаганнях з дартсу і перегонах "Формули-1". На перегонах їх називали "грід-герлз" і прибрали 2018 року.

У 2016 році чемпіонка WBC Мікаела Лорен зажадала присутності "рингбоя", або відмовилася брати участь. У той час вона заявила своїм промоутерам, що захищатиме свій титул тільки в тому випадку, якщо "сексистська" роль буде замінена на чоловічу.

Її прохання про рингбоя було справді задоволене компанією Sauerland Promotions: чоловік піднімав таблички перед натовпом на арені Hovet.

У 2019 році мер Мельбурна Саллі Кепп закликала заборонити присутність "напівоголених" дівчат на рингу на заходах UFC, назвавши це "часом рухатися далі".

Президент UFC Дана Вайт, один із соратників Дональда Трампа, пізніше розкритикував "безглузді заклики" австралійських політиків, заявивши, що вони є невід'ємною частиною шоу.

Бріттні Палмер, ринг-герл UFC Фото: Instagram Brittney Palmer

"Наші дівчата з Octagon, вони така ж частина бренду UFC, як і всі інші, вони посли нашого спорту. Я б порадив тим людям, які закликають їх заборонити, піти і подивитися, що ці дівчата роблять із компанією, які гроші вони заробляють", — сказав він в інтерв'ю Telegraph.

Після дебатів ринг-герл виступили на шоу "Доброго ранку, Британія", щоб захистити свою професію.

Сара Беверлі Джонс стверджує, що за п'ять років роботи в галузі вона жодного разу не почувалася об'єктом, і що найсильніша критика прозвучала від інших жінок після заборони "грід-герлз" у Формулі-1.

Грід-герлз залишилися на мотогонках і перегонах не "Формули 1"

А чемпіонка світу з боксу Ебані Бріджес розкритикувала заклики заборонити ринг-герл, оскільки сама нею була в юності, коли жила в Австралії.

Вона сказала: "Жінки виступили з принизливими коментарями. Вони ображають наш інтелект, ґрунтуючись на нашому роді занять. Вони називають нас повіями в Інтернеті. Це дуже засмучує і ображає. Жінки, які називають себе феміністками, не дають нам жодних повноважень і не підтримують нас".

Нагадаємо, бій Майка Тайсона і Джейка Пола закінчився поразкою Тайсона. Але фанати були розчаровані, бо так і не дочекалися нокауту.