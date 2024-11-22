Джейк Пол и Майк Тайсон отстранены от бокса после скандального боя в Техасе
Бой завершился победой Пола по единогласному решению судей после восьми раундов. Но фанаты остались недовольны шоу.
Джейк Пол и Майк Тайсон были официально отстранены от бокса после их скандального боя в Техасе 15 ноября. Многие фанаты бокса ждали возвращения Майка на ринг, но бой был малоактивным и вызвал массу критики со стороны поклонников. Об этом пишет Daily Mail.
В Техасском департаменте лицензирования и регулирования действует правило, согласно которому каждый боец должен отдыхать в течение трех дней после каждого раунда.
Бой на стадионе AT&T продолжался восемь раундов, а это значит, что ни одному из бойцов не разрешается участвовать в соревнованиях в течение 24 дней.
Боксер, бывший блогер Джейк Пол, одержал победу по очкам над 58-летним ветераном бокса Тайсоном в не слишком впечатляющем поединке.
Шоу вызвало возмущение среди некоторых поклонников боев — как до, так и после того, как Тайсон с трудом наносил удары Полу на протяжении восьми двухминутных раундов.
27-летняя звезда социальных сетей контролировал ход боя с Тайсоном, который на 31 год старше его, и после боя Джейк Пол признался, что признался, что мог завершить бой нокаутом.
"Мне жаль, что я не нокаутировал его", — заявил Пол и признался, что смягчил удары, увидев, что его легендарный противник слабеет во время боя.
"После того, как я увидел, что он устал, я не хотел причинять ему слишком много боли, но я хотел, чтобы фанаты получили хороший опыт. Но был момент, когда моя агрессия и жестокость ушли, когда меня не били. Я люблю Майка", — продолжил он.
Сообщается, что за бой Джейк Пол получил 40 миллионов долларов, в то время, как гонорар Железного Майка составил 20 миллионов долларов.
Эта победа довела рекорд Пола в профессиональном боксе до 11-1 (единственное поражение он потерпел от Томми Фьюри в феврале прошлого года), и пока неясно, что ждет 27-летнего спортсмена дальше.
Многие были удивлены, что бой вообще был санкционирован после того, как его изначально отложили в июне из-за обострения язвы у Тайсона во время перелета через всю страну.
На прошлой неделе Тайсон заявил, что он едва не погиб в том самолете и в конечном итоге перенес восемь переливаний крови, пока восстанавливался после инцидента.
Поэтому неудивительно, что Пол был фаворитом на победу над Тайсоном, который уже несколько десятилетий был не в лучшей форме.
Напомним, бой Майка Тайсона и Джейка Пол показался фанатам настолько скучным, что они больше внимания обратили на ринг-герл Сидни Томас, которая проснулась настоящей звездой после боя.