Джейк Пол и Майк Тайсон отстранены от бокса после скандального боя в Техасе

Бой завершился победой Пола по единогласному решению судей после восьми раундов. Но фанаты остались недовольны шоу.

Джейк Пол и Майк Тайсон были официально отстранены от бокса после их скандального боя в Техасе 15 ноября. Многие фанаты бокса ждали возвращения Майка на ринг, но бой был малоактивным и вызвал массу критики со стороны поклонников. Об этом пишет Daily Mail.

В Техасском департаменте лицензирования и регулирования действует правило, согласно которому каждый боец ​​должен отдыхать в течение трех дней после каждого раунда.

Бой на стадионе AT&T продолжался восемь раундов, а это значит, что ни одному из бойцов не разрешается участвовать в соревнованиях в течение 24 дней.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом Фото: Getty Images

Боксер, бывший блогер Джейк Пол, одержал победу по очкам над 58-летним ветераном бокса Тайсоном в не слишком впечатляющем поединке.

Шоу вызвало возмущение среди некоторых поклонников боев — как до, так и после того, как Тайсон с трудом наносил удары Полу на протяжении восьми двухминутных раундов.

27-летняя звезда социальных сетей контролировал ход боя с Тайсоном, который на 31 год старше его, и после боя Джейк Пол признался, что признался, что мог завершить бой нокаутом.

"Мне жаль, что я не нокаутировал его", — заявил Пол и признался, что смягчил удары, увидев, что его легендарный противник слабеет во время боя.

"После того, как я увидел, что он устал, я не хотел причинять ему слишком много боли, но я хотел, чтобы фанаты получили хороший опыт. Но был момент, когда моя агрессия и жестокость ушли, когда меня не били. Я люблю Майка", — продолжил он.

Сообщается, что за бой Джейк Пол получил 40 миллионов долларов, в то время, как гонорар Железного Майка составил 20 миллионов долларов.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом Фото: Getty Images

Эта победа довела рекорд Пола в профессиональном боксе до 11-1 (единственное поражение он потерпел от Томми Фьюри в феврале прошлого года), и пока неясно, что ждет 27-летнего спортсмена дальше.

Многие были удивлены, что бой вообще был санкционирован после того, как его изначально отложили в июне из-за обострения язвы у Тайсона во время перелета через всю страну.

На прошлой неделе Тайсон заявил, что он едва не погиб в том самолете и в конечном итоге перенес восемь переливаний крови, пока восстанавливался после инцидента.

Поэтому неудивительно, что Пол был фаворитом на победу над Тайсоном, который уже несколько десятилетий был не в лучшей форме.

Ринг-герл Сидни Томас стала главной звездой боя между Тайсоном и Полом Фото: Instagram Sydney Thomas

Напомним, бой Майка Тайсона и Джейка Пол показался фанатам настолько скучным, что они больше внимания обратили на ринг-герл Сидни Томас, которая проснулась настоящей звездой после боя.